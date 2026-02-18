Kolejny dramat w "Na Wspólnej". Czerski sięgnie dna, a Ola znów znajdzie się na celowniku psychola

Ola z "Na Wspólnej" znów pod ostrzałem scenarzystów. Czerska przeszła już w życiu tak wiele, iż brakuje tylko, żeby porwali ją kosmici. W nadchodzących odcinkach czekają ją jednak znacznie bardziej przyziemne problemy.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

"Na Wspólnej" - Czerski na dnie, Ola załamana

W 4170. odcinku "Na Wspólnej" (26.02.2026) Czerski nie wróci na noc do domu. Ola zacznie zamartwiać się o męża, a Darek tylko doleje oliwy do ognia, informując ją, że Mariusz przegrał sprawę Nowińskiego. Gdy mąż wreszcie zjawi się w domu będzie kompletnie załamany i w sztok pijany.

4171. odcinek "Na Wspólnej" tylko pogorszy sprawę. Mariusz będzie ciągle pił i sięgnie dna. Wówczas okaże się, że Nowiński tak się wściekł, że oczernia Czerskiego w mediach, zwalając winę na niego i kancelarię. Darek zostanie szału i nakaże przyjacielowi, by wziął się w garść zanim na dobre zrujnuje swoją karierę, a ich pociągnie za sobą.

Gdy w 4172. odcinku Ola wreszcie zdoła namówić męża, by poszedł do kancelarii i zawalczył o swoją karierę i dobre imię, ten w istocie wyjdzie. Ale do kancelarii już nie dotrze. Pójdzie się bowiem napić.

"Na Wspólnej" - Alan prawie umiera i znów nęka Olę

W tym samym czasie Ola zmierzy się z kolejnym problemem. Nie dość, że fiasko Mariusza i afera z nim związana może negatywnie odbić się też na jej karierze, Czerska dowie się, że Alan, jej psychopatyczny ex, trafił do szpitala. Jeden ze współwięźniów dźgnął go bowiem nożem. Novak nie będzie chciał odpuścić i zacznie domagać się widzenia z Olą.

