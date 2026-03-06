Barwy szczęścia odcinek 3349: Jerzy zostawi Małgorzatę dla Wandy? Niespodziewany obrót spraw

Barwy szczęścia odcinek 3349: Pogorszenie stanu Krystyny. Emisja 1.04.2026 w TVP2

Choroba Alzheimera u Krystyny wejdzie w ostrzejszą fazę, co skłoni zaniepokojonego Krzysztofa do szybkiego działania w 3349. odcinku telenoweli. Mężczyzna zainicjuje następną partię brydża, pamiętając o znakomitych efektach poprzedniej terapii. Wówczas to jego żona w parze z Wandą odniosły spektakularne zwycięstwo nad nim oraz Brodą, czerpiąc z wygranej wielką radość.

Jaworski postanowi skopiować ten schemat i ponownie zaprosi Kępską. Gospodarz zrezygnuje jednak z udziału Brody, ponieważ nie będzie chciał ponownie przegrać z żoną i jej nową koleżanką. Miejsce zupełnie niepotrafiącego grać w karty Kajetana zajmie wytypowany przez Krzysztofa Jerzy, który bez wahania zaangażuje się w tę towarzyską rozgrywkę.

Wanda i Jerzy zbliżają się do siebie. Niespodziewany zwrot akcji w 3349. odcinku

Obecność wytrawnego gracza całkowicie odmieni dynamikę spotkania, a w szczególności wpłynie na samą Wandę. Kępska oraz Marczak błyskawicznie złapią doskonały kontakt, który szybko wykroczy poza mury mieszkania Jaworskich. Para zacznie widywać się również w prywatnych przestrzeniach wdowy, która w towarzystwie męża Małgorzaty odzyska dawny wigor. Po stracie Henryka na jej twarzy nareszcie znów zagości szczery uśmiech.

Cały ten zaskakujący ciąg zdarzeń nie miałby racji bytu, gdyby nie przeprowadzka Wandy do lokum, które – o ironio – wyszukała dla niej sama Małgorzata na usilne prośby Tomasza. To syn konsekwentnie namawiał matkę do osiedlenia się przy ulicy Zacisznej i zapoczątkowania nowego rozdziału. Towarzyskie otwarcie seniorki zainicjował Kępski, następnie Broda zmotywował ją do zawarcia sąsiedzkich znajomości, a teraz kluczową rolę w jej życiu odgrywa właśnie Marczak. Zwoleńska z pewnością nie przewidzi takich konsekwencji swojej pomocy!

Dzięki tym zmianom wdowa ostatecznie pożegna się z dotkliwą samotnością w nadchodzących epizodach. Kępska przestanie być zdana wyłącznie na łaskę Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), Grażyny (Kinga Suchan) czy Wiktora (Grzegorz Kestranek). Kobieta zbuduje wokół siebie siatkę całkiem nowych znajomości, a w jej otoczeniu pojawi się wreszcie przestrzeń na głębokie uczucie.

Kępska rozbije małżeństwo Zwoleńskiej? Marczak i wdowa w serialu "Barwy szczęścia"

Znajomość Wandy i Jerzego nabierze tak dużej dynamiki, że zrodzi pytania o jej prawdziwy charakter. Seniorzy zaczną lgnąć do swojego towarzystwa, a promienna u boku Marczaka Kępska udowodni, że finał tej zażyłości może pociągnąć za sobą zupełnie nieprzewidywalne, wręcz rewolucyjne konsekwencje dla obu rodzin.

Nadchodzące epizody wyjaśnią, czy zafascynowany wdową mężczyzna porzuci żonę, by rzucić się w wir potajemnego romansu. Ród Zwoleńskich może wkrótce stanąć w obliczu kolejnego rozwodu, tuż po głośnym rozstaniu Natalii (Maria Dejmek) i Cezarego (Marcel Opaliński). Czas pokaże, czy Jerzy na stałe zajmie puste miejsce po zmarłym Kępskim, czy relacja ta zatrzyma się wyłącznie na etapie niewinnej przyjaźni.

