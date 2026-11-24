W poprzednim odcinku Bożenka naraziła się teściom późnym powrotem do domu, co wywołało ogromny niepokój u Bolka i Heniutki. Kobieta wyznała też Kamili, że bardzo obawia się planów Miłosza dotyczących zbliżającej się rozprawy w sądzie. W tym samym czasie u Chojnickich rozmawiano o zakupie domu w Łomiankach, na którym bardzo zależy mamie Karola. Brajan zaczął natomiast planować urządzenie studia nagraniowego dla Dżesiki i Czesi, szukając dla nich miejsca w hotelu. A czego teraz się spodziewać?

2026_02_13 ESKA Grażyna Wolszczak WYWIAD

„Klan” odcinek 4788 - streszczenie

Bolek urządzi Bożence awanturę o to, że poprzedniego wieczoru nie dała znać, gdzie jest z dziećmi i naraziła całą rodzinę na niepotrzebny stres. Miłosz spróbuje uspokoić sytuację i przypomni, że przed sądem muszą udowodnić, że potrafią wzorowo zajmować się dziećmi. Zmęczona napięciem Bożenka zwierzy się Uli, a ta zaproponuje przyjaciółce, by po prostu się do niej wprowadziła. Brajan spróbuje przekonać Barbarę do swojego pomysłu i zaoferuje wyposażenie saloniku VIP w zamian za możliwość nagrywania tam vloga. Na koniec dnia Jerzy niespodziewanie zaprosi wszystkich obecnych w jego domu gości na wspólną wigilię.

„Klan” odcinek 4788 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 4788. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 r., o godzinie 18:05 na antenie TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” od lat pozostaje najdłuższym polskim serialem obyczajowym, skupiającym się na losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Widzowie codziennie obserwują, jak bohaterowie radzą sobie z wyzwaniami losu, chorobami czy trudnymi wyborami życiowymi. Fabuła kładzie duży nacisk na więzi rodzinne, pokazując, jak ważne jest wzajemne wsparcie w najtrudniejszych momentach. Produkcja przez dekady zyskała wierne grono fanów i połączyła kilka pokoleń widzów, stając się nieodłączną częścią ich telewizyjnej codzienności. W stałej obsadzie serialu regularnie pojawiają się m.in.:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)