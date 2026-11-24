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W poprzednim odcinku Bożenka naraziła się teściom późnym powrotem do domu, co wywołało ogromny niepokój u Bolka i Heniutki. Kobieta wyznała też Kamili, że bardzo obawia się planów Miłosza dotyczących zbliżającej się rozprawy w sądzie. W tym samym czasie u Chojnickich rozmawiano o zakupie domu w Łomiankach, na którym bardzo zależy mamie Karola. Brajan zaczął natomiast planować urządzenie studia nagraniowego dla Dżesiki i Czesi, szukając dla nich miejsca w hotelu. A czego teraz się spodziewać?
„Klan” odcinek 4788 - streszczenie
Bolek urządzi Bożence awanturę o to, że poprzedniego wieczoru nie dała znać, gdzie jest z dziećmi i naraziła całą rodzinę na niepotrzebny stres. Miłosz spróbuje uspokoić sytuację i przypomni, że przed sądem muszą udowodnić, że potrafią wzorowo zajmować się dziećmi. Zmęczona napięciem Bożenka zwierzy się Uli, a ta zaproponuje przyjaciółce, by po prostu się do niej wprowadziła. Brajan spróbuje przekonać Barbarę do swojego pomysłu i zaoferuje wyposażenie saloniku VIP w zamian za możliwość nagrywania tam vloga. Na koniec dnia Jerzy niespodziewanie zaprosi wszystkich obecnych w jego domu gości na wspólną wigilię.
„Klan” odcinek 4788 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 4788. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 r., o godzinie 18:05 na antenie TVP1.
„Klan” - opis serialu i obsada
„Klan” od lat pozostaje najdłuższym polskim serialem obyczajowym, skupiającym się na losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Widzowie codziennie obserwują, jak bohaterowie radzą sobie z wyzwaniami losu, chorobami czy trudnymi wyborami życiowymi. Fabuła kładzie duży nacisk na więzi rodzinne, pokazując, jak ważne jest wzajemne wsparcie w najtrudniejszych momentach. Produkcja przez dekady zyskała wierne grono fanów i połączyła kilka pokoleń widzów, stając się nieodłączną częścią ich telewizyjnej codzienności. W stałej obsadzie serialu regularnie pojawiają się m.in.:
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)
- Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)
- Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)
- Weronika Wierzbowska (jako Roksi)
- Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)
- Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)
- Magdalena Górska (jako Sandra)
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)
- Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)
- Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)