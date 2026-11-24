W poprzednim odcinku profesor rysunku zaprosił Susanę oraz Rosinę na zajęcia, podczas których czekała na nie niespodzianka w postaci przystojnego, nagiego modela. W tym samym czasie Carmen poprosiła Servanda, aby ten zatrudnił Raula jako swojego pomocnika i ucznia, na co dozorca ostatecznie wyraził zgodę. Chociaż chłopak początkowo nie chciał nikogo obsługiwać, szybko poczuł podziw dla solidarności panującej wśród służby, która wspierała się nawzajem w trudnych chwilach. Jednocześnie El Pena, mimo wyraźnego sprzeciwu ze strony Flory, zdecydował się na wyjazd do Afryki. A co wydarzy się tym razem?

2026_03_05 ESKA - Young Sherlock Zine T Max I

„Akacjowa 38” odcinek 1011 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Raul uzna, że nadszedł czas, aby zmienić swoje dotychczasowe postępowanie. Chłopak zacznie aktywnie wspierać Servanda w naprawie krzeseł oraz zajmie się czyszczeniem piecyka na poddaszu, co sprawi ogromną radość jego matce, Carmen. Tymczasem Susana, w przeciwieństwie do Rosiny, zacznie mieć wyrzuty sumienia, bojąc się, że szkicowanie nagiego modela to grzech. Samuel zabroni natomiast księdzu Telmo jakichkolwiek rozmów z Lucią. Przez tę decyzję duchowny straci możliwość wyjaśnienia kobiecie, że w rzeczywistości nigdy nie wyrządził jej żadnej krzywdy.

„Akacjowa 38” odcinek 1011 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1011 odcinka serialu „Akacjowa 38” będzie miała miejsce o godz. 18:40 na antenie stacji TVP1 w środę, 2 grudnia 2026 r.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Akcja skupia się na losach mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie krzyżują się ścieżki osób z różnych klas społecznych. Telenowela cieszy się w Polsce ogromną popularnością dzięki pięknej scenografii, nagłym zwrotom akcji oraz wciągającym wątkom dramatycznym i romantycznym. Każdy z bohaterów skrywa własne sekrety i pragnienia, co czyni codzienne życie w kamienicy niezwykle skomplikowanym. Fani cenią tę produkcję za świetną grę aktorską i umiejętność budowania napięcia w każdym odcinku. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)