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W poprzednim odcinku profesor rysunku zaprosił Susanę oraz Rosinę na zajęcia, podczas których czekała na nie niespodzianka w postaci przystojnego, nagiego modela. W tym samym czasie Carmen poprosiła Servanda, aby ten zatrudnił Raula jako swojego pomocnika i ucznia, na co dozorca ostatecznie wyraził zgodę. Chociaż chłopak początkowo nie chciał nikogo obsługiwać, szybko poczuł podziw dla solidarności panującej wśród służby, która wspierała się nawzajem w trudnych chwilach. Jednocześnie El Pena, mimo wyraźnego sprzeciwu ze strony Flory, zdecydował się na wyjazd do Afryki. A co wydarzy się tym razem?
„Akacjowa 38” odcinek 1011 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Raul uzna, że nadszedł czas, aby zmienić swoje dotychczasowe postępowanie. Chłopak zacznie aktywnie wspierać Servanda w naprawie krzeseł oraz zajmie się czyszczeniem piecyka na poddaszu, co sprawi ogromną radość jego matce, Carmen. Tymczasem Susana, w przeciwieństwie do Rosiny, zacznie mieć wyrzuty sumienia, bojąc się, że szkicowanie nagiego modela to grzech. Samuel zabroni natomiast księdzu Telmo jakichkolwiek rozmów z Lucią. Przez tę decyzję duchowny straci możliwość wyjaśnienia kobiecie, że w rzeczywistości nigdy nie wyrządził jej żadnej krzywdy.
„Akacjowa 38” odcinek 1011 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 1011 odcinka serialu „Akacjowa 38” będzie miała miejsce o godz. 18:40 na antenie stacji TVP1 w środę, 2 grudnia 2026 r.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Akcja skupia się na losach mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie krzyżują się ścieżki osób z różnych klas społecznych. Telenowela cieszy się w Polsce ogromną popularnością dzięki pięknej scenografii, nagłym zwrotom akcji oraz wciągającym wątkom dramatycznym i romantycznym. Każdy z bohaterów skrywa własne sekrety i pragnienia, co czyni codzienne życie w kamienicy niezwykle skomplikowanym. Fani cenią tę produkcję za świetną grę aktorską i umiejętność budowania napięcia w każdym odcinku. Obsada tego serialu to m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)