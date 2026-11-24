W poprzednim odcinku Turgut Evrensoy przyznał się do winy, ale nie chciał wyjawić, kto stał za jego działaniami. Poyraz wciąż łamał zasady ustalone przez matkę, a ostatecznie poprosił ją o przyspieszenie daty ślubu. Nana zaczęła naukę haftu pod okiem przyszłej teściowej, przygotowując przedślubne podarunki. Mimo radosnej atmosfery kobietę ogarnął lęk, że ich szczęście zostanie nagle przerwane. A co wydarzy się tym razem?

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„Dziedzictwo” odcinek 1083 - streszczenie

Gdy Aynur zostanie oczyszczona z zarzutów, Sinan zaplanuje romantyczne spotkanie, by wreszcie wyznać jej miłość. Jego plany pokrzyżuje jednak Giray, który zacznie grozić mężczyźnie i jego najbliższym. W obawie o bezpieczeństwo ukochanej Sinan podejmie trudną decyzję o rezygnacji ze swoich zamiarów. Tymczasem Nana skupi się na przygotowaniach do zaręczyn, choć nie będą dawały jej spokoju koszmary o zemście zbiegłego Atakana. Za radą Adalet postanowi chronić Poyraza, stosując amulety i rytuały. Wszystko to z satysfakcją zaobserwuje Cansel, która zacznie celowo straszyć Nanę, licząc na jej załamanie.

„Dziedzictwo” odcinek 1083 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1083. odcinek serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 roku o godzinie 16:00 w TVP1.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to popularny turecki serial obyczajowy o skomplikowanych losach Nany, Poyraza i Yusufa. Fabuła wciąga widzów w świat rodzinnych tajemnic i trudnych wyzwań, z którymi mierzą się bohaterowie. Produkcja łączy wątki miłosne z elementami sensacji, takimi jak intrygi i sekrety z przeszłości. Bohaterowie często muszą wybierać między wiernością najbliższym a własną dumą. Ważną częścią historii są też codzienne relacje domowników, nadające całości lżejszy klimat. W obsadzie serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar