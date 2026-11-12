Splątane losy, odcinek 86: Tahsin dopadnie córkę i zażąda informacji o Pakize. Nie odpuści jej ani na chwilę

Tahsin odnajdzie Yasemin w 86. odcinku „Splątanych losów”

Remzi przekaże Tahsinowi adres, pod którym mieszka Yasemin. Mężczyzna natychmiast wykorzysta tę informację i pojawi się w domu córki. Będzie chciał dowiedzieć się, gdzie przebywa Pakize. Nie zamierza odpuścić poszukiwań kobiety, a spotkanie z Yasemin szybko przerodzi się w niebezpieczną konfrontację. Gdy na miejscu zjawią się Burak i Halil, Tahsin nie wycofa się ani nie da się zastraszyć. Zagrozi, że nie spuści Yasemin z oka. Jego słowa pokażą, że dziewczyna nadal nie może uwolnić się od ojca, który za wszelką cenę chce odnaleźć Pakize.

Münevver usłyszy głos Tahsina podczas rozmowy z Yasemin w 86. odcinku „Splątanych losów”

Münevver dowie się od Halila, że Tahsin nie jest już poszukiwany. Kobieta postanowi natychmiast ostrzec Yasemin przed niebezpieczeństwem. Zadzwoni do wnuczki, ale rozmowa przybierze nieoczekiwany obrót. W słuchawce Münevver usłyszy głos Tahsina. Zrozumie, że mężczyzna dotarł już do Yasemin. Ostrzeżenie może więc przyjść zbyt późno, a babcia będzie musiała zmierzyć się ze świadomością, że wnuczka znalazła się w niebezpieczeństwie.

Halil zarządzi wyprowadzkę. Ayfer nie zgodzi się na jego decyzję w 86. odcinku „Splątanych losów”

Halil oznajmi rodzinie, że muszą opuścić dotychczasowy dom. Poinformuje również, że w ich miejscu zamieszka Cetin. Decyzja mężczyzny wywoła ostrą kłótnię z Ayfer, która nie zaakceptuje takiego rozwiązania. Konflikt małżonków będzie kolejnym dowodem na to, jak bardzo skomplikowała się sytuacja rodziny. Ayfer nie będzie chciała podporządkować się decyzjom Halila, a perspektywa utraty dotychczasowego domu tylko zwiększy napięcie między nimi.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 86 odcinka

Odcinek 86. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 12 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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