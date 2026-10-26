Ranking WTA potwierdza awans Igi Świątek. Która z Polek odnotowała życiowy sukces?

Awans Świątek i pozycja Chwalińskiej

W najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek przesunęła się z dziewiątego na ósme miejsce. W minionym tygodniu Polska zawodniczka miała rywalizować w chińskim Ningbo, jednak z powodów zdrowotnych wycofała się z zawodów i ogłosiła zakończenie startów w tym roku.

Swoją pozycję utrzymała Maja Chwalińska, która nadal plasuje się na jedenastej lokacie. Jest to najwyższe miejsce w karierze polskiej tenisistki, która w tym tygodniu powalczy o kolejne punkty w Tokio. W zestawieniu Magdalena Fręch spadła z 47. na 50. pozycję, a Magda Linette awansowała z 77. na 71. miejsce.

Kawa osiąga najwyższe miejsce w karierze

Największe powody do zadowolenia wśród Polek ma Katarzyna Kawa. Dzięki dotarciu do ćwierćfinału imprezy w Ningbo polska tenisistka awansowała ze 128. na 106. pozycję. Oznacza to, że nigdy wcześniej w swojej karierze nie była notowana w rankingu tak wysoko, a w Chinach uległa dopiero liderce zestawienia.

W turnieju w Ningbo triumfowała wspomniana Jelena Rybakina z Kazachstanu, co sprawiło, że zawodniczka zdecydowanie umocniła się na prowadzeniu w światowym zestawieniu. Tuż za nią na podium plasują się Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Rosjanka Mirra Andriejewa.