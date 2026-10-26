Ranking WTA potwierdza awans Igi Świątek. Która z Polek odnotowała życiowy sukces?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-26 9:14

Najnowszy ranking WTA przyniósł istotne zmiany dla najlepszych polskich tenisistek. Iga Świątek awansowała na ósmą pozycję, mimo że oficjalnie zakończyła już tegoroczne starty. Aktualny ranking WTA to także ogromny sukces Katarzyny Kawy, która po świetnym występie w Chinach zanotowała historyczny skok w zestawieniu.

Tenisistka Iga Świątek odbija piłkę rakietą na korcie. O sukcesach Polek w rankingu WTA przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Tenisistka w białym stroju i granatowej spódniczce odbija piłkę rakietą podczas meczu na niebieskim korcie.

Awans Świątek i pozycja Chwalińskiej

W najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek przesunęła się z dziewiątego na ósme miejsce. W minionym tygodniu Polska zawodniczka miała rywalizować w chińskim Ningbo, jednak z powodów zdrowotnych wycofała się z zawodów i ogłosiła zakończenie startów w tym roku.

Swoją pozycję utrzymała Maja Chwalińska, która nadal plasuje się na jedenastej lokacie. Jest to najwyższe miejsce w karierze polskiej tenisistki, która w tym tygodniu powalczy o kolejne punkty w Tokio. W zestawieniu Magdalena Fręch spadła z 47. na 50. pozycję, a Magda Linette awansowała z 77. na 71. miejsce.

Kawa osiąga najwyższe miejsce w karierze

Największe powody do zadowolenia wśród Polek ma Katarzyna Kawa. Dzięki dotarciu do ćwierćfinału imprezy w Ningbo polska tenisistka awansowała ze 128. na 106. pozycję. Oznacza to, że nigdy wcześniej w swojej karierze nie była notowana w rankingu tak wysoko, a w Chinach uległa dopiero liderce zestawienia.

W turnieju w Ningbo triumfowała wspomniana Jelena Rybakina z Kazachstanu, co sprawiło, że zawodniczka zdecydowanie umocniła się na prowadzeniu w światowym zestawieniu. Tuż za nią na podium plasują się Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Rosjanka Mirra Andriejewa.

 

ROLKI