"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 1063

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-26 9:51

W 1063. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz postawi sprawę jasno: Pelin może liczyć z jego strony tylko na przyjaźń. Kobieta nie zamierza jednak pogodzić się z takim odrzuceniem. W desperacji odstawi leki i zacznie szykować kolejny atak. Ta decyzja może mieć poważne konsekwencje.

W poprzednim odcinku domownicy połączyli siły, by zebrać pieniądze na spłatę długu. Gdy okazało się, że zebrana kwota nie wystarczy, Cennet z radością oznajmiła, że Pelin sprzedała rodzinną biżuterię i spłaciła kredyt. Poyraz wpadł w szał, bo matka postawiła go w trudnej sytuacji. Aynur miała wyrzuty sumienia z powodu zawieszenia Sinana w obowiązkach służbowych, ale jednocześnie cieszyła się, że będą mogli spędzać razem więcej czasu. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Dziedzictwo” odcinek 1063 - streszczenie

Poyraz jasno da Pelin do zrozumienia, że łączy ich tylko przyjaźń. Zdesperowana kobieta przestanie przyjmować leki i zacznie planować kolejny atak. Atakan, pełen złości, zablokuje Poyrazowi oferty pracy. Sinan znajdzie narzędzie zbrodni schowane pod szafką w pokoju Aynur. Wstrząśnięty zabierze je ze sobą i będzie się zastanawiał, czy Aynur jest winna. Giray z coraz większym zainteresowaniem będzie śledził rozterki Sinana.

„Dziedzictwo” odcinek 1063 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1063. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 3 listopada 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Poyraz postawi Pelin jasną granicę, ale kobieta nie przyjmie tego spokojnie. Sinan z kolei natrafi w pokoju Aynur na niepokojący ślad.

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„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje komplikują tajemnice, zazdrość, niedopowiedzenia i kolejne zagrożenia. Wątek miłosny i rodzinne pojednania przeplatają się tu z oskarżeniami, manipulacjami oraz sekretami z przeszłości. Bohaterowie nieraz muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne miejsce zajmują też codzienne sprawy domowników i relacje pobocznych postaci. W serialu występują m.in.:

  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz
  • Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf
  • Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim
  • Binnaz Ekren jako Adalet
  • Özge Agyar
Uśmiechnięta bohaterka serialu Dziedzictwo w wełnianej czapce. O losach Pelin przeczytasz na Eska.
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