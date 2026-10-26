W poprzednim odcinku domownicy połączyli siły, by zebrać pieniądze na spłatę długu. Gdy okazało się, że zebrana kwota nie wystarczy, Cennet z radością oznajmiła, że Pelin sprzedała rodzinną biżuterię i spłaciła kredyt. Poyraz wpadł w szał, bo matka postawiła go w trudnej sytuacji. Aynur miała wyrzuty sumienia z powodu zawieszenia Sinana w obowiązkach służbowych, ale jednocześnie cieszyła się, że będą mogli spędzać razem więcej czasu. Co tym razem czeka bohaterów?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” odcinek 1063 - streszczenie

Poyraz jasno da Pelin do zrozumienia, że łączy ich tylko przyjaźń. Zdesperowana kobieta przestanie przyjmować leki i zacznie planować kolejny atak. Atakan, pełen złości, zablokuje Poyrazowi oferty pracy. Sinan znajdzie narzędzie zbrodni schowane pod szafką w pokoju Aynur. Wstrząśnięty zabierze je ze sobą i będzie się zastanawiał, czy Aynur jest winna. Giray z coraz większym zainteresowaniem będzie śledził rozterki Sinana.

„Dziedzictwo” odcinek 1063 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1063. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 3 listopada 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Poyraz postawi Pelin jasną granicę, ale kobieta nie przyjmie tego spokojnie. Sinan z kolei natrafi w pokoju Aynur na niepokojący ślad.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje komplikują tajemnice, zazdrość, niedopowiedzenia i kolejne zagrożenia. Wątek miłosny i rodzinne pojednania przeplatają się tu z oskarżeniami, manipulacjami oraz sekretami z przeszłości. Bohaterowie nieraz muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne miejsce zajmują też codzienne sprawy domowników i relacje pobocznych postaci. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar