"Klan": streszczenie odcinka 4765

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-21 8:30

W 4765. odcinku „Klanu” Monika będzie czekać na syna, który ma przyjechać do Warszawy. Sytuacja nagle się skomplikuje, gdy okaże się, że Kaja zaczęła rodzić. Czy rodzinne plany będą musiały zejść na dalszy plan?

W poprzednim odcinku rodzina opiekowała się Heniutką po zabiegu, a dzieci Kazuniów wyczuły napięcie między rodzicami. Bolek poszedł do kawiarni, gdzie Wacek wprowadził nowe porządki. Dżesika coraz poważniej myślała o otwarciu wypożyczalni strojów wieczorowych i pod naciskiem Dymki pokazała mu wstępny biznesplan. Liczyła na zachwyt męża, ale Dymka chłodno przeanalizował wyliczenia i wytknął niedoszacowane koszty. Mariusz poznał kobietę, która wyjeżdżała na delegację i nie miała z kim zostawić psa. Miłka zaproponowała, że przygarnie czworonoga na kilka dni. Sylwia powiedziała Heniutce, że Skoczek urządził dodatkową kuchnię w piwnicy, by obejść problemy z sanepidem. Czop złożył wypowiedzenie. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4765 - streszczenie

Dżesika wciąż będzie obrażona na Dymkę po krytyce jej wyliczeń. Mąż wyjaśni, że chciał uchronić ją przed rozczarowaniem, i po raz kolejny podsunie pomysł otwarcia wypożyczalni kostiumów dla dzieci. Dżesika początkowo zaprotestuje, ale z czasem przekona się do tego planu i opowie o nim Czesi. Brajan wpadnie na kolejny pomysł na biznes. Monika będzie czekać na syna, który ma przyjechać do Warszawy na spotkanie w wydawnictwie. Wkrótce okaże się jednak, że Kaja zaczęła rodzić. Tola odwiedzi Wigę i zapyta, czy mogłaby znów pracować u niej jako pomoc dentystyczna, ale Wiga nie będzie miała wolnego etatu. Pawełek z kolei zacznie wypytywać ojca o podwyżkę.

„Klan” odcinek 4765 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4765. odcinek „Klanu” TVP1 wyemituje w czwartek, 29 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05. Tego dnia Kaja zacznie rodzić, a Dżesika rozważy nowy pomysł Dymki. W domu Moniki niespodziewanie zrobi się nerwowo.

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„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ludziach bliskich jej codziennemu życiu. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, napięciami w związkach, chorobami i kłopotami zawodowymi. W ich życiu nie brakuje też przyjaźni, rozstań, nowych relacji oraz decyzji, które z czasem wpływają na najbliższych. Historia Lubiczów wykracza poza jeden dom, bo ważną rolę odgrywają w niej partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu występują m.in.:

  • Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz
  • Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki
  • Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot
  • Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz
  • Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz
  • Jan Piechociński jako Feliks Nowak
  • Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz
  • Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło
  • Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka
  • Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski
  • Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska
  • Piotr Swend jako Maciek Lubicz
Heniutka w jasnym szlafroku rozmawia z blondynką. O losach bohaterów serialu Klan przeczytasz w serwisie Eska.
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