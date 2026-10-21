W poprzednim odcinku rodzina opiekowała się Heniutką po zabiegu, a dzieci Kazuniów wyczuły napięcie między rodzicami. Bolek poszedł do kawiarni, gdzie Wacek wprowadził nowe porządki. Dżesika coraz poważniej myślała o otwarciu wypożyczalni strojów wieczorowych i pod naciskiem Dymki pokazała mu wstępny biznesplan. Liczyła na zachwyt męża, ale Dymka chłodno przeanalizował wyliczenia i wytknął niedoszacowane koszty. Mariusz poznał kobietę, która wyjeżdżała na delegację i nie miała z kim zostawić psa. Miłka zaproponowała, że przygarnie czworonoga na kilka dni. Sylwia powiedziała Heniutce, że Skoczek urządził dodatkową kuchnię w piwnicy, by obejść problemy z sanepidem. Czop złożył wypowiedzenie. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4765 - streszczenie

Dżesika wciąż będzie obrażona na Dymkę po krytyce jej wyliczeń. Mąż wyjaśni, że chciał uchronić ją przed rozczarowaniem, i po raz kolejny podsunie pomysł otwarcia wypożyczalni kostiumów dla dzieci. Dżesika początkowo zaprotestuje, ale z czasem przekona się do tego planu i opowie o nim Czesi. Brajan wpadnie na kolejny pomysł na biznes. Monika będzie czekać na syna, który ma przyjechać do Warszawy na spotkanie w wydawnictwie. Wkrótce okaże się jednak, że Kaja zaczęła rodzić. Tola odwiedzi Wigę i zapyta, czy mogłaby znów pracować u niej jako pomoc dentystyczna, ale Wiga nie będzie miała wolnego etatu. Pawełek z kolei zacznie wypytywać ojca o podwyżkę.

„Klan” odcinek 4765 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4765. odcinek „Klanu” TVP1 wyemituje w czwartek, 29 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05. Tego dnia Kaja zacznie rodzić, a Dżesika rozważy nowy pomysł Dymki. W domu Moniki niespodziewanie zrobi się nerwowo.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ludziach bliskich jej codziennemu życiu. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, napięciami w związkach, chorobami i kłopotami zawodowymi. W ich życiu nie brakuje też przyjaźni, rozstań, nowych relacji oraz decyzji, które z czasem wpływają na najbliższych. Historia Lubiczów wykracza poza jeden dom, bo ważną rolę odgrywają w niej partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz