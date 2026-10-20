"Klan": streszczenie odcinka 4764

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-20 8:30

W 4764. odcinku „Klanu” Czop złoży wypowiedzenie. Dżesika będzie liczyć na entuzjazm Dymki, gdy pokaże mu plan otwarcia wypożyczalni strojów wieczorowych. Jego chłodna ocena może jednak mocno ostudzić jej zapał. Tymczasem dzieci Kazuniów znów wyczują, że między rodzicami nie dzieje się najlepiej.

W poprzednim odcinku Bożenka i Miłosz udawali przed rodziną, że między nimi wszystko jest w porządku. Bolek zawiózł żonę do szpitala na zaplanowany zabieg, a synowa zapewniła Heniutkę, że poradzą sobie bez niej. Gdy rodziców nie było w domu, Miłosz ponownie wrócił do piątkowego spotkania Bożenki z Tomkiem i zażądał wyjaśnień, lecz żona nie chciała się tłumaczyć. Dżesika powiedziała Dymce o planie otwarcia z Czesią wypożyczalni strojów wieczorowych. Kontuzjowany Tymon odwiedził Agnieszkę i Janusza, opowiedział o wypadku na treningu oraz pobycie na izbie przyjęć, ale Edyta ujawniła prawdziwy przebieg zdarzenia. Marek poprosił Leopolda i Lucynę o spotkanie bez Maćka, ponieważ chciał spokojnie porozmawiać o etacie w ich restauracji. A co wydarzy się tym razem?

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„Klan” odcinek 4764 - streszczenie

Rodzina zajmie się Heniutką po zabiegu. Dzieci Kazuniów szybko wyczują, że między Bożenką i Miłoszem znów panuje napięcie. Bolek wybierze się do kawiarni, gdzie Wacek zaprowadził nowe porządki. Dżesika coraz poważniej myśli o otwarciu wypożyczalni strojów wieczorowych, dlatego pod naciskiem Dymki pokaże mu wstępny biznesplan. Liczy na zachwyt, ale mąż chłodno przeanalizuje wyliczenia i wytknie jej wyraźnie zaniżone koszty. Mariusz pozna kobietę, która wyjeżdża na delegację i nie ma z kim zostawić psa. Miłka wpadnie więc na pomysł, by przygarnąć czworonoga na kilka dni. Sylwia powie Heniutce, że Skoczek znalazł sposób, by obejść problemy z sanepidem, urządzając dodatkową kuchnię w piwnicy. Czop złoży wypowiedzenie.

„Klan” odcinek 4764 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4764. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku, w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. W kolejnym spotkaniu z Lubiczami wrócą między innymi sprawy Heniutki, Dżesiki i Czopa.

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„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie Lubiczów i ludziach, którzy są częścią ich codziennego życia. Bohaterowie mierzą się z problemami w związkach, chorobami, kłopotami w pracy i decyzjami, które potrafią zmienić relacje z bliskimi. Obok Lubiczów ważni są też ich przyjaciele, sąsiedzi, partnerzy i dzieci. W centrum tej historii pozostają rodzinne więzi, konflikty, odpowiedzialność i próby powrotu do zgody. W obsadzie są m.in.:

  • Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz
  • Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki
  • Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot
  • Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz
  • Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz
  • Jan Piechociński jako Feliks Nowak
  • Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz
  • Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka
  • Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń
  • Piotr Swend jako Maciek Lubicz
Mężczyzna w ciemnej marynarce rozmawia na tle logo firmy Bud-Support. O fabule serialu Klan przeczytasz na Eska.
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