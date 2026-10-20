W poprzednim odcinku Bożenka i Miłosz udawali przed rodziną, że między nimi wszystko jest w porządku. Bolek zawiózł żonę do szpitala na zaplanowany zabieg, a synowa zapewniła Heniutkę, że poradzą sobie bez niej. Gdy rodziców nie było w domu, Miłosz ponownie wrócił do piątkowego spotkania Bożenki z Tomkiem i zażądał wyjaśnień, lecz żona nie chciała się tłumaczyć. Dżesika powiedziała Dymce o planie otwarcia z Czesią wypożyczalni strojów wieczorowych. Kontuzjowany Tymon odwiedził Agnieszkę i Janusza, opowiedział o wypadku na treningu oraz pobycie na izbie przyjęć, ale Edyta ujawniła prawdziwy przebieg zdarzenia. Marek poprosił Leopolda i Lucynę o spotkanie bez Maćka, ponieważ chciał spokojnie porozmawiać o etacie w ich restauracji. A co wydarzy się tym razem?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„Klan” odcinek 4764 - streszczenie

Rodzina zajmie się Heniutką po zabiegu. Dzieci Kazuniów szybko wyczują, że między Bożenką i Miłoszem znów panuje napięcie. Bolek wybierze się do kawiarni, gdzie Wacek zaprowadził nowe porządki. Dżesika coraz poważniej myśli o otwarciu wypożyczalni strojów wieczorowych, dlatego pod naciskiem Dymki pokaże mu wstępny biznesplan. Liczy na zachwyt, ale mąż chłodno przeanalizuje wyliczenia i wytknie jej wyraźnie zaniżone koszty. Mariusz pozna kobietę, która wyjeżdża na delegację i nie ma z kim zostawić psa. Miłka wpadnie więc na pomysł, by przygarnąć czworonoga na kilka dni. Sylwia powie Heniutce, że Skoczek znalazł sposób, by obejść problemy z sanepidem, urządzając dodatkową kuchnię w piwnicy. Czop złoży wypowiedzenie.

„Klan” odcinek 4764 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4764. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku, w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. W kolejnym spotkaniu z Lubiczami wrócą między innymi sprawy Heniutki, Dżesiki i Czopa.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie Lubiczów i ludziach, którzy są częścią ich codziennego życia. Bohaterowie mierzą się z problemami w związkach, chorobami, kłopotami w pracy i decyzjami, które potrafią zmienić relacje z bliskimi. Obok Lubiczów ważni są też ich przyjaciele, sąsiedzi, partnerzy i dzieci. W centrum tej historii pozostają rodzinne więzi, konflikty, odpowiedzialność i próby powrotu do zgody. W obsadzie są m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz