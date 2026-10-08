W poprzednim odcinku rano okazało się, że Alan wyjechał. Zostawił po sobie list z podziękowaniami i zaproszeniem do swojego kraju. Gustaw był z tego zadowolony, ale Agata poczuła się urażona, bo uznała, że straciła szansę na karierę w modelingu. Miłosz wyjaśnił Bożenie, dlaczego przed laty zdradził ją z Magdą, jednak ona nie potrafiła sobie wyobrazić, że mogłaby z nim zostać. Gdy później przyjechał do domu z dziećmi, Ala poprosiła Bożenę, żeby przytuliła tatę. Leszek pojechał do Zambrowa po Irminę i jej mamę, lecz Judyta wolała zostać w domu. Rutka pocieszał żonę, choć sam nie ukrywał zadowolenia z takiego obrotu spraw. Pułkownik i Szczepan wrócili ze spaceru z Felą, a po drodze spotkali Vanessę, znajomą Jerzego z sanatorium. Ula przedstawiła dzieciom Joasię z baru, którą chciała zatrudnić jako nianię. Kobieta szybko złapała z nimi dobry kontakt.

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„Klan” odcinek 4756 - streszczenie

Miłosz nie ukryje emocji po pocałunku Bożeny i opowie jej, co poczuł poprzedniego dnia. Choć będzie wiedział, że zrobiła to dla dzieci, nadal nie straci nadziei na odbudowanie ich związku. Wracając z pracy, Bożena usłyszy, jak teściowie rozmawiają o ślubie Magdy. W Elmedzie Gustaw dosiądzie się do stolika kolegów. Zadowolony Górzyński pokaże mu w internecie zdjęcie Alana i zdradzi, że chłopak jest synem milionera, właściciela sieci hoteli. Anna poradzi Gustawowi, żeby nie wspominał o tym Agacie. Renata odbierze telefon od zdenerwowanego Czopa, który poinformuje ją, że na terenie inwestycji pojawił się inspektor nadzoru budowlanego sprawdzający dokumenty. Wkrótce Jerzy i Michał dowiedzą się, że prace rozpoczęto przed wydaniem oficjalnego pozwolenia. Irmina będzie martwić się o matkę, która została w Zambrowie, dlatego Rutka przygotuje dla nich romantyczną kolację. Ich wieczór przerwie pukanie do drzwi. Za nimi będzie stała Judyta.

„Klan” odcinek 4756 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4756. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w piątek, 16 października 2026 roku, w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. Jerzy i Michał dowiedzą się wtedy, że prace na terenie inwestycji ruszyły przed wydaniem oficjalnego pozwolenia. Miłosz z kolei nadal będzie próbował odzyskać zaufanie Bożeny.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ludziach blisko związanych z jej życiem. Bohaterowie mierzą się z codziennymi problemami, rodzinnymi rozmowami, kryzysami w związkach, kłopotami w pracy i chorobami. Nie brakuje też decyzji, które z czasem zmieniają relacje między bliskimi. Ważną częścią życia Lubiczów są partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu grają m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki