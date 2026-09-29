W poprzednim odcinku Monika z niepokojem czekała na informacje od Daniela w sprawie Kai. W końcu dowiedziała się, że ukochana jej syna nadal przechodzi badania, a lekarze prawdopodobnie zatrzymają ją w szpitalu aż do porodu. Ta wiadomość przywołała u Gabrieli bolesne wspomnienia z czasu ciąży i pobytu jej córki Agaty w szpitalu. Ula zaczęła rozważać rozwód z Kornelem. Brajan znalazł w internecie ogłoszenie o pracy na stanowisku menadżera w sieci hoteli w Austrii. Od razu postanowił aplikować, licząc na to, że szybko podszkoli się z języka. Czesia powiedziała o tym Dżesice, a rozmowa szybko zeszła na ich niezbyt optymistyczne perspektywy zawodowe. Dżesika przypomniała też o pomyśle Brajana, by otworzyć dom opieki dla seniorów. Tymczasem Irmina cieszyła się z podwyżki Leszka, gdy niespodziewanie zadzwoniła jej matka ze złymi wiadomościami. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4749 - streszczenie

Po wiadomości o śmierci ojca Irmina zacznie przygotowania do wyjazdu do Zambrowa. Leszek ma ją odwieźć, ale Rutka zostanie w pracy z dziećmi, choć sam chętnie pojechałby z Irminą. Kobieta zapewni go, że poradzi sobie z mamą. Ktoś musi też zostać na miejscu z panem Filipem, a swoją pomoc zaoferuje Bogna. Oskar nie zaakceptuje tego, że Mariola mimo zaręczyn wciąż pracuje jako gospodyni u Jerzego. Sam Jerzy nie będzie jednak widział w tym żadnego problemu. U Pawła zrobi się spokojniej, bo Lubicz zacznie godzić się z decyzją syna o pozostaniu w Polsce. Gustaw pojedzie na lotnisko po Agatę wracającą z Algierii. Kobieta przywiezie ze sobą stylistę Alana.

„Klan” odcinek 4749 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4749. odcinek „Klanu” TVP1 wyemituje w środę, 7 października 2026 roku, o godz. 18:05. Irmina zacznie wtedy przygotowania do wyjazdu do Zambrowa po śmierci ojca.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i bliskich jej osobach. Bohaterowie mierzą się z problemami w związkach, chorobami, rodzinnymi napięciami i kłopotami w pracy. W ich życiu ważną rolę odgrywają też przyjaciele, sąsiedzi, partnerzy oraz dzieci Lubiczów. Serial opowiada o bliskości, odpowiedzialności, konfliktach i decyzjach, które potrafią zmienić relacje. W obsadzie są m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz