W poprzednim odcinku Błażej próbował połączyć opiekę nad matką w Szczecinie z kierowaniem redakcją na odległość. Szybko okazało się jednak, że problemy organizacyjne i konflikty zaczynają go przerastać. Weronika zajęła się zatruciem grzybami oraz falą hejtu, która spadła w internecie na rodzinę Grzelaków. Celina powiedziała Justinowi, że udało się ustalić, kto przygotował fałszywe nagranie ze Skotnickim i Reginą. Łukasz odkrył, że Brońska wykorzystywała go do zdobywania informacji o Karolinie, przez co między nimi doszło do ostrej kłótni. Adaś nadal sprawiał Pyrkom kłopoty i nie chciał zgodzić się na terapię odwykową. Niedługo potem lokator zatrudniony przez Huberta do pracy w ogrodzie uległ wypadkowi. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3414 - streszczenie

Agata ruszy w zaplanowaną podróż do Tajlandii. Gdy będzie żegnać się z Ignacym, mężczyzna niespodziewanie poprosi ją o rękę. Hubert wciąż będzie szukał sposobu, by pomóc Adamowi. W domu Pyrków sytuacja wymknie się jednak spod kontroli, kiedy znajomi lokatora przyniosą na posesję marihuanę. Emilka poprosi rodziców o wyższe kieszonkowe, a Malwina zaproponuje córce pomoc jej i Hermanowi w przychodni. Kłopoty Grzelaków ze sklepem będą się tylko pogłębiać. Weronika będzie chciała opisać ich sprawę w „Szoku”, czym mocno zaniepokoi Aldonę i Borysa. Dziennikarka spotka się też z panem Bogumiłem, który okaże jej wyjątkową życzliwość.

„Barwy szczęścia” odcinek 3414 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3414. odcinek „Barw szczęścia” będzie można obejrzeć 7 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Agata będzie szykować się do wyjazdu do Tajlandii, gdy Ignacy niespodziewanie poprosi ją o rękę. To właśnie ich pożegnanie będzie jednym z najważniejszych momentów odcinka.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w związanym z nimi Zakrzewiu. Na co dzień mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi wyborami. Ważną częścią tej historii są też sąsiedzkie relacje, przyjaźnie oraz spory między bohaterami z różnych pokoleń. W obsadzie są między innymi:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak