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W poprzednim odcinku Błażej próbował połączyć opiekę nad matką w Szczecinie z kierowaniem redakcją na odległość. Szybko okazało się jednak, że problemy organizacyjne i konflikty zaczynają go przerastać. Weronika zajęła się zatruciem grzybami oraz falą hejtu, która spadła w internecie na rodzinę Grzelaków. Celina powiedziała Justinowi, że udało się ustalić, kto przygotował fałszywe nagranie ze Skotnickim i Reginą. Łukasz odkrył, że Brońska wykorzystywała go do zdobywania informacji o Karolinie, przez co między nimi doszło do ostrej kłótni. Adaś nadal sprawiał Pyrkom kłopoty i nie chciał zgodzić się na terapię odwykową. Niedługo potem lokator zatrudniony przez Huberta do pracy w ogrodzie uległ wypadkowi. Co tym razem czeka bohaterów?
„Barwy szczęścia” odcinek 3414 - streszczenie
Agata ruszy w zaplanowaną podróż do Tajlandii. Gdy będzie żegnać się z Ignacym, mężczyzna niespodziewanie poprosi ją o rękę. Hubert wciąż będzie szukał sposobu, by pomóc Adamowi. W domu Pyrków sytuacja wymknie się jednak spod kontroli, kiedy znajomi lokatora przyniosą na posesję marihuanę. Emilka poprosi rodziców o wyższe kieszonkowe, a Malwina zaproponuje córce pomoc jej i Hermanowi w przychodni. Kłopoty Grzelaków ze sklepem będą się tylko pogłębiać. Weronika będzie chciała opisać ich sprawę w „Szoku”, czym mocno zaniepokoi Aldonę i Borysa. Dziennikarka spotka się też z panem Bogumiłem, który okaże jej wyjątkową życzliwość.
„Barwy szczęścia” odcinek 3414 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3414. odcinek „Barw szczęścia” będzie można obejrzeć 7 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Agata będzie szykować się do wyjazdu do Tajlandii, gdy Ignacy niespodziewanie poprosi ją o rękę. To właśnie ich pożegnanie będzie jednym z najważniejszych momentów odcinka.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w związanym z nimi Zakrzewiu. Na co dzień mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi wyborami. Ważną częścią tej historii są też sąsiedzkie relacje, przyjaźnie oraz spory między bohaterami z różnych pokoleń. W obsadzie są między innymi:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak