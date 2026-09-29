"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3414

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-29 9:00

W 3414. odcinku „Barw szczęścia” Agata będzie szykować się do wyjazdu do Tajlandii. Tuż przed podróżą Ignacy zaskoczy ją ważną decyzją. W domu Pyrków też zrobi się nerwowo, bo Hubert nadal będzie próbował pomóc Adamowi.

Barwy szczęścia: odcinki 3412-3416
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Błażej próbował połączyć opiekę nad matką w Szczecinie z kierowaniem redakcją na odległość. Szybko okazało się jednak, że problemy organizacyjne i konflikty zaczynają go przerastać. Weronika zajęła się zatruciem grzybami oraz falą hejtu, która spadła w internecie na rodzinę Grzelaków. Celina powiedziała Justinowi, że udało się ustalić, kto przygotował fałszywe nagranie ze Skotnickim i Reginą. Łukasz odkrył, że Brońska wykorzystywała go do zdobywania informacji o Karolinie, przez co między nimi doszło do ostrej kłótni. Adaś nadal sprawiał Pyrkom kłopoty i nie chciał zgodzić się na terapię odwykową. Niedługo potem lokator zatrudniony przez Huberta do pracy w ogrodzie uległ wypadkowi. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3414 - streszczenie

Agata ruszy w zaplanowaną podróż do Tajlandii. Gdy będzie żegnać się z Ignacym, mężczyzna niespodziewanie poprosi ją o rękę. Hubert wciąż będzie szukał sposobu, by pomóc Adamowi. W domu Pyrków sytuacja wymknie się jednak spod kontroli, kiedy znajomi lokatora przyniosą na posesję marihuanę. Emilka poprosi rodziców o wyższe kieszonkowe, a Malwina zaproponuje córce pomoc jej i Hermanowi w przychodni. Kłopoty Grzelaków ze sklepem będą się tylko pogłębiać. Weronika będzie chciała opisać ich sprawę w „Szoku”, czym mocno zaniepokoi Aldonę i Borysa. Dziennikarka spotka się też z panem Bogumiłem, który okaże jej wyjątkową życzliwość.

„Barwy szczęścia” odcinek 3414 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3414. odcinek „Barw szczęścia” będzie można obejrzeć 7 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Agata będzie szykować się do wyjazdu do Tajlandii, gdy Ignacy niespodziewanie poprosi ją o rękę. To właśnie ich pożegnanie będzie jednym z najważniejszych momentów odcinka.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w związanym z nimi Zakrzewiu. Na co dzień mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi wyborami. Ważną częścią tej historii są też sąsiedzkie relacje, przyjaźnie oraz spory między bohaterami z różnych pokoleń. W obsadzie są między innymi:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3412-3416
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barwy szczęścia