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W poprzednim odcinku Nico poznał rodziców Kamila. Na początku atmosfera była niezręczna, ale dzięki Oliwii szybko zrobiło się swobodniej. Chłopiec narysował siebie i Giulię obok rodzinnych zdjęć ojca, jakby chciał dopisać włoską część rodziny do wspólnej historii. Wieczorem Zośka spotkała się z Marco. Co wydarzy się dalej?
„Felicita” odcinek 13 - streszczenie
Akt notarialny potwierdzi, że Kamil i Giulia wspólnie kupili dom. Sprawy spadkowe sprawią, że obie rodziny połączą także kwestie finansowe. Wkrótce Oliwia znajdzie w tablecie Nico zdjęcia swojego ojca. W tajemnicy skopiuje fotografie, bo podejrzewa, że mogą zmienić jej spojrzenie na Kamila.
„Felicita” odcinek 13 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
13. odcinek „Felicity” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku, na antenie TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:30. Na razie nie podano informacji o powtórkach ani dostępności w internecie.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, żałobie, miłości i próbie rozpoczęcia życia od nowa. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil miał we Włoszech drugie życie. W tle pojawiają się Giulia, mały Nico, rodzinne tajemnice oraz skomplikowany spadek. Historia łączy losy dwóch rodzin i dwóch kultur. W serialu występują m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello