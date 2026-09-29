"Felicita": streszczenie odcinka 13

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-29 8:56

W 13. odcinku „Felicity” sprawy Kamila i Giulii znów mocno poruszą obie rodziny. Akt notarialny ujawni, że wspólnie kupili dom, a spadek po Kamilu okaże się ważny także finansowo. Tymczasem Oliwia natrafi w tablecie Nico na zdjęcia ojca. W tajemnicy skopiuje fotografie, bo podejrzewa, że kryją odpowiedzi na dręczące ją pytania.

Uśmiechnięte Zośka i Giulia w jasnym wnętrzu. O losach bohaterek serialu Felicita przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Nico poznał rodziców Kamila. Na początku atmosfera była niezręczna, ale dzięki Oliwii szybko zrobiło się swobodniej. Chłopiec narysował siebie i Giulię obok rodzinnych zdjęć ojca, jakby chciał dopisać włoską część rodziny do wspólnej historii. Wieczorem Zośka spotkała się z Marco. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 13 - streszczenie

Akt notarialny potwierdzi, że Kamil i Giulia wspólnie kupili dom. Sprawy spadkowe sprawią, że obie rodziny połączą także kwestie finansowe. Wkrótce Oliwia znajdzie w tablecie Nico zdjęcia swojego ojca. W tajemnicy skopiuje fotografie, bo podejrzewa, że mogą zmienić jej spojrzenie na Kamila.

„Felicita” odcinek 13 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

13. odcinek „Felicity” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku, na antenie TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:30. Na razie nie podano informacji o powtórkach ani dostępności w internecie.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, żałobie, miłości i próbie rozpoczęcia życia od nowa. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil miał we Włoszech drugie życie. W tle pojawiają się Giulia, mały Nico, rodzinne tajemnice oraz skomplikowany spadek. Historia łączy losy dwóch rodzin i dwóch kultur. W serialu występują m.in.:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello
Felicita: streszczenie odcinka 12
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