W poprzednim odcinku Nico poznał rodziców Kamila. Na początku atmosfera była niezręczna, ale dzięki Oliwii szybko zrobiło się swobodniej. Chłopiec narysował siebie i Giulię obok rodzinnych zdjęć ojca, jakby chciał dopisać włoską część rodziny do wspólnej historii. Wieczorem Zośka spotkała się z Marco. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 13 - streszczenie

Akt notarialny potwierdzi, że Kamil i Giulia wspólnie kupili dom. Sprawy spadkowe sprawią, że obie rodziny połączą także kwestie finansowe. Wkrótce Oliwia znajdzie w tablecie Nico zdjęcia swojego ojca. W tajemnicy skopiuje fotografie, bo podejrzewa, że mogą zmienić jej spojrzenie na Kamila.

„Felicita” odcinek 13 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

13. odcinek „Felicity” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku, na antenie TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:30. Na razie nie podano informacji o powtórkach ani dostępności w internecie.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, żałobie, miłości i próbie rozpoczęcia życia od nowa. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil miał we Włoszech drugie życie. W tle pojawiają się Giulia, mały Nico, rodzinne tajemnice oraz skomplikowany spadek. Historia łączy losy dwóch rodzin i dwóch kultur. W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello