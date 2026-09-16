W poprzednim odcinku Tomek dopytywał Pawełka, kiedy powie Laurze o rezygnacji ze stypendium w Sztokholmie. Chłopak początkowo kluczył, ale w końcu przyznał, że nie zmienił zdania i nie pojedzie do Szwecji. W El-Medzie zaczepił go Górzyński, a Paweł przypadkiem dowiedział się o decyzji syna. W Rosso Adam i Bazyli spierali się o jesienne menu. Adam stawiał na tradycyjne przepisy, a Bazyli na nowoczesną kuchnię fusion, którą oceniały Monika, Gabriela i Feliks. Leopold odebrał niepokojący telefon od Leokadii, skarżącej się na złe samopoczucie. Grażyna i Poldek pojechali więc po nią do Uli i Kornela.

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„Klan” odcinek 4740 - streszczenie

Paweł nie kryje rozczarowania decyzją syna w sprawie stypendium. Ma nadzieję, że Pawełek zmieni zdanie, bo wciąż nie złożył oficjalnej rezygnacji. Chłopak planuje jednak spotkanie z doktor Dudek, podczas którego chce poinformować ją o rezygnacji z wyjazdu. Jerzy coraz mocniej odczuwa skutki bezsenności i wyczerpania. Oskar martwi się o brata, choć pochłania go organizacja winobrania w winnicy. Miłka dopomina się o kieszonkowe, a Patrycja i Mariusz w końcu się na nie zgadzają. Kwarc proponuje Kubie podwyżkę, ale chłopak woli zarobić sam. Brajan spóźnia się na spotkanie z Barbarą, która chce wybrać jesienne atrakcje do realizacji. Ula pędzi do domu, gdzie Leopold opiekuje się dziećmi. Kobieta dochodzi do wniosku, że powinna zatrudnić opiekunkę. Wieczorem dzwoni do Kornela, lecz telefon odbiera Ostra.

„Klan” odcinek 4740 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4740. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany 24 września 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05. Pawełek będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojej decyzji w sprawie stypendium. Paweł wciąż będzie liczył, że syn zmieni zdanie.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ludziach blisko związanych z jej życiem. Bohaterowie mierzą się z codziennymi sprawami, rodzinnymi rozmowami, małżeńskimi napięciami, nowymi związkami, chorobami i kłopotami w pracy. Ważną rolę odgrywają też dzieci, przyjaciele, sąsiedzi oraz partnerzy Lubiczów. Pozornie drobne decyzje często odbijają się na relacjach między bliskimi. To opowieść o codzienności, bliskości, odpowiedzialności, konfliktach i powrotach. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz