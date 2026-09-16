ME siatkarzy. Czy gospodarze zatrzymają rozpędzonych Polaków?

Dominacja Polaków w fazie grupowej

Polscy siatkarze są dotychczas niepokonani w trwającej edycji mistrzostw Europy. W czterech rozegranych spotkaniach pokonali kolejno Portugalię, Izrael, Macedonię Północną oraz Ukrainę. W żadnym z tych pojedynków podopieczni trenera Nikoli Grbicia nie stracili nawet jednego seta. Dzięki temu zapewnili sobie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie B. Nawet ewentualna porażka w stosunku 0:3 nie zmieni ich pozycji, ponieważ mają korzystniejszy bilans setów.

Kolejnym przeciwnikiem biało-czerwonych w stolicy Bułgarii będą wicemistrzowie świata z ubiegłego roku z Filipin. Pierwszy poważny test w Sofii reprezentacja Polski zdała celująco w starciu z Ukrainą. W tamtym spotkaniu polscy zawodnicy imponowali przede wszystkim ogromną siłą w polu serwisowym. Teraz zagrają z dziewiątą drużyną w najnowszym światowym rankingu FIVB. Starcie zaplanowano w wypełnionej po brzegi Arenie 8888.

Jakie szanse na zwycięstwo mają gospodarze?

Gospodarze grupy B prezentują się obecnie nieco słabiej niż podczas zeszłorocznego turnieju na Filipinach. W dotychczasowych meczach Bułgarzy niespodziewanie stracili już seta w rywalizacji z Izraelem. Z kolei pojedynek z reprezentacją Ukrainy zakończył się ich porażką w stosunku 1:3. Mimo tego bracia Aleksandar i Simeon Nikołowowie pozostają niezwykle groźnymi liderami swojej drużyny. Ich grę z pewnością będzie dodatkowo napędzał bardzo głośny doping lokalnej publiczności.

Ewentualna porażka liderów światowego rankingu z bułgarską kadrą byłaby ogromną niespodzianką. Początek środowego meczu zaplanowano punktualnie na godzinę 18.00 czasu polskiego. Współorganizatorami tegorocznych mistrzostw są Finlandia, Rumunia oraz Bułgaria. To właśnie w Sofii reprezentacja Polski rozgrywa fazę grupową oraz pucharową aż do etapu ćwierćfinałów. Decydujące spotkania całego turnieju odbędą się natomiast we włoskim Mediolanie.