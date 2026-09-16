Challenger ATP w Szczecinie. Kto ze znanych rodów grał w Polsce?

Challenger ATP w Szczecinie gości przyszłe gwiazdy

Obecnie rozgrywana jest trzydziesta edycja turnieju Invest in Szczecin Open pod egidą ATP. Wcześniej impreza trzykrotnie funkcjonowała jako cykl satelitarny federacji ITF. Z biegiem lat szczecińskie korty gościły wielu zawodników ze światowej czołówki. Wśród nich znaleźli się bliscy krewni finalistów tegorocznego US Open. Na korcie zaprezentowali się bowiem na przestrzeni lat Brian Shelton oraz Mischa Zverev.

Ojciec i trener Bena Sheltona wystąpił na Pomorzu Zachodnim w 1996 roku. Amerykanin zagrał w pierwszej oficjalnej edycji challengera na polskich kortach. W swoim meczu uległ Argentyńczykowi Lucasowi Arnoldowi Kerrowi wynikiem 4:6, 2:6. Rok później były 55. singlista świata ostatecznie zakończył zawodową karierę. Sześć lat po szczecińskim epizodzie na świat przyszedł jego syn Benjamin.

"To właśnie jest najpiękniejsze w naszym turnieju, że później można oglądać te najważniejsze imprezy na świecie i mówić: o, niedawno był u nas. Przez te 30 lat challengera przewinęło się przez szczecińskie korty mnóstwo postaci, które dotarły na szczyty światowego tenisa" - mówi Krzysztof Bobala, dyrektor Invest in Szczecin Open.

Kiedy Mischa Zverev zagrał na polskim turnieju?

Starszy brat Alexandra Zvereva pojawił się w stolicy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku. Mischa Zverev przystąpił wówczas do rywalizacji w pierwszej rundzie zawodów. Reprezentujący Niemcy tenisista zmierzył się z mało znanym Holendrem Jessem Hutą Gallungiem. Urodzony w Moskwie zawodnik przegrał to spotkanie w dwóch setach 4:6, 5:7. Po tej porażce nigdy więcej nie zdecydował się na przyjazd do Szczecina.

Mimo przegranej na polskich kortach, Niemiec odnosił później pewne sukcesy w zawodowym cyklu. Siedem lat po występie w Polsce awansował na 25. miejsce w rankingu ATP. Nazwisko Zverev zyskało jednak globalną rozpoznawalność głównie dzięki młodszemu o dekadę Alexandrowi. To właśnie on sięgnął w tym sezonie po wielkoszlemowy tytuł w Stanach Zjednoczonych. Rodzinne powiązania finalistów pokazują długą historię i znaczenie szczecińskich zawodów.