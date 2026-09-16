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W poprzednim odcinku Servando został twarzą napoju Kolos i był z tego niezwykle dumny. Zaczął nawet rozdawać autografy. El Pena, który akurat wymieniał żarówkę, usłyszał o sukcesie Servanda, spadł z krzesła i uszkodził ramię. Ku zaskoczeniu wszystkich doktor Higinio skierował go do swojego kolegi, Urdialesa. Celia znalazła stare zdjęcie wujka Joaquina z markizami Valmez. To potwierdziło, że znał ich od dawna. Ramon wciąż nie wiedział o ciąży Trini. Co wydarzy się tym razem?
„Akacjowa 38” odcinek 963 - streszczenie
Trini będzie miała dość planów przebudowy domu i w końcu wybuchnie. Powie Ramonowi, że spodziewa się dziecka. Ursula pojawi się na ulicy, gdzie zaatakują ją panie z Akacjowej. Kobieta nie będzie pamiętała swojej przeszłości, dlatego ksiądz Telmo interweniuje i zabierze ją do siebie. Samuel zaciągnie pożyczkę u niebezpiecznego lichwiarza, by rozwinąć nowy biznes. Doktor Higinio zastawi złote spinki, które dostał od Rosiny. Za zdobyte pieniądze chce zorganizować dla sąsiadów bankiet powitalny. Inigo i Liberto nie będą jednak ufać jego planom.
„Akacjowa 38” odcinek 963 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
963. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w czwartek, 24 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Wszystko dzieje się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie spotykają się mieszkańcy z różnych klas społecznych. Losy mieszczańskich rodzin przeplatają się z ich sekretami, marzeniami i problemami. Nie brakuje tu romansów, dramatów i tragedii. W obsadzie występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela