"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 963

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-16 8:27

W 963. odcinku „Akacjowej 38” Ursula pojawi się na ulicy i szybko padnie ofiarą ataku mieszkanek Akacjowej. Kobieta nie będzie pamiętała swojej przeszłości, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Z pomocą przyjdzie jej ksiądz Telmo, który zabierze ją do siebie. Tymczasem Trini szykuje Ramonowi ważne wyznanie.

W poprzednim odcinku Servando został twarzą napoju Kolos i był z tego niezwykle dumny. Zaczął nawet rozdawać autografy. El Pena, który akurat wymieniał żarówkę, usłyszał o sukcesie Servanda, spadł z krzesła i uszkodził ramię. Ku zaskoczeniu wszystkich doktor Higinio skierował go do swojego kolegi, Urdialesa. Celia znalazła stare zdjęcie wujka Joaquina z markizami Valmez. To potwierdziło, że znał ich od dawna. Ramon wciąż nie wiedział o ciąży Trini. Co wydarzy się tym razem?

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„Akacjowa 38” odcinek 963 - streszczenie

Trini będzie miała dość planów przebudowy domu i w końcu wybuchnie. Powie Ramonowi, że spodziewa się dziecka. Ursula pojawi się na ulicy, gdzie zaatakują ją panie z Akacjowej. Kobieta nie będzie pamiętała swojej przeszłości, dlatego ksiądz Telmo interweniuje i zabierze ją do siebie. Samuel zaciągnie pożyczkę u niebezpiecznego lichwiarza, by rozwinąć nowy biznes. Doktor Higinio zastawi złote spinki, które dostał od Rosiny. Za zdobyte pieniądze chce zorganizować dla sąsiadów bankiet powitalny. Inigo i Liberto nie będą jednak ufać jego planom.

„Akacjowa 38” odcinek 963 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

963. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w czwartek, 24 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Wszystko dzieje się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie spotykają się mieszkańcy z różnych klas społecznych. Losy mieszczańskich rodzin przeplatają się z ich sekretami, marzeniami i problemami. Nie brakuje tu romansów, dramatów i tragedii. W obsadzie występują m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Zmartwiona Trini w kwiecistej koszuli. O jej wyznaniu w serialu Akacjowa 38 przeczytasz w Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie