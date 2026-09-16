W poprzednim odcinku Servando został twarzą napoju Kolos i był z tego niezwykle dumny. Zaczął nawet rozdawać autografy. El Pena, który akurat wymieniał żarówkę, usłyszał o sukcesie Servanda, spadł z krzesła i uszkodził ramię. Ku zaskoczeniu wszystkich doktor Higinio skierował go do swojego kolegi, Urdialesa. Celia znalazła stare zdjęcie wujka Joaquina z markizami Valmez. To potwierdziło, że znał ich od dawna. Ramon wciąż nie wiedział o ciąży Trini. Co wydarzy się tym razem?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

„Akacjowa 38” odcinek 963 - streszczenie

Trini będzie miała dość planów przebudowy domu i w końcu wybuchnie. Powie Ramonowi, że spodziewa się dziecka. Ursula pojawi się na ulicy, gdzie zaatakują ją panie z Akacjowej. Kobieta nie będzie pamiętała swojej przeszłości, dlatego ksiądz Telmo interweniuje i zabierze ją do siebie. Samuel zaciągnie pożyczkę u niebezpiecznego lichwiarza, by rozwinąć nowy biznes. Doktor Higinio zastawi złote spinki, które dostał od Rosiny. Za zdobyte pieniądze chce zorganizować dla sąsiadów bankiet powitalny. Inigo i Liberto nie będą jednak ufać jego planom.

„Akacjowa 38” odcinek 963 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

963. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje w czwartek, 24 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Wszystko dzieje się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie spotykają się mieszkańcy z różnych klas społecznych. Losy mieszczańskich rodzin przeplatają się z ich sekretami, marzeniami i problemami. Nie brakuje tu romansów, dramatów i tragedii. W obsadzie występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela