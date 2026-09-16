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W poprzednim odcinku Daniel Radecki zaczął pracę w szpitalu jako nowy ortopeda. Łukasz przedstawił go zespołowi, ale między lekarzami od razu pojawiło się napięcie. Asia prosiła Wrońskiego, by traktował Daniela z większą kulturą, jednak i tak doszło do spięcia. Łukasz zajmował się kobietą, która mdlała z niewyjaśnionych przyczyn, a Daniel próbował zrobić na niej wrażenie. Sabina wprowadziła się do Gośki. Na SOR trafił też wspinacz po upadku z wysokości. Skomplikowane złamanie pięty wymagało operacji i mogło przekreślić jego marzenia o wyprawie na K2. Do szpitala przyjechali również ranny kolega mężczyzny i jego narzeczona. Krzysztof i Daria nie radzili sobie z niewyspaniem. Irena wybrała się na spacer z Wrońskim i Różyczką, a znajomy lekarza wziął go za dziadka dziewczynki. Co wydarzy się tym razem?
„Szpital św. Anny” odcinek 148 - streszczenie
Na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna z urazem głowy i licznymi bliznami. Dr Knapik skonsultuje jego przypadek z Maćkiem, a lekarze zdecydują, że pacjent musi natychmiast przejść operację. Zaniepokoi ich, że mężczyzna niemal nie odczuwa bólu. Wkrótce okaże się, że przed laty był ratownikiem górskim. Maciek zapyta o niego Martę, która rozpozna w nim człowieka zaginionego 15 lat wcześniej. Pacjent obwinia się o śmierć rodziny, której nie zdołał uratować. Neurolog będzie chciał ustalić, skąd bierze się jego niezwykła odporność na ból. W tym samym czasie Kaja zajmie się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał. Zleci echo serca i przeniesie pacjenta na kardiologię. Chwilę później do szpitala trafi jego brat, który będzie w podobnym stanie. Kaja znów ulegnie Wiktorowi, lecz Natalia nakryje ich razem i zrobi im zdjęcia. Piotrowska przestraszy się zwolnienia dyscyplinarnego i pilnie zwoła spotkanie z przyjaciółkami. Kasia podpisze umowę przedwstępną na dom. Mimo oporów dzieci zabierze je razem z psem do nowego miejsca.
„Szpital św. Anny” odcinek 148 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
148. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września 2026 roku, o godzinie 16:50 w TVN. W krakowskim szpitalu znów nie zabraknie trudnych przypadków i problemów, z którymi personel będzie musiał się zmierzyć.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN o pracy lekarek i ratowniczki medycznej w krakowskim szpitalu. Bohaterki każdego dnia ratują pacjentów, podejmują trudne decyzje i mierzą się z presją dyżurów. Życie zawodowe miesza się tu z ich prywatnymi problemami, miłością, rodzinnymi obowiązkami i konfliktami. Mimo różnic charakterów kobiety mogą liczyć na swoje wsparcie. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk