"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 148

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-16 7:24

W 148. odcinku „Szpitala św. Anny” Kaja znów ulegnie Wiktorowi. Ich spotkanie przerwie Natalia, która zrobi im zdjęcia. Piotrowska zacznie się bać, że przez tę sytuację straci pracę. Tymczasem na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna wymagający natychmiastowej operacji.

W poprzednim odcinku Daniel Radecki zaczął pracę w szpitalu jako nowy ortopeda. Łukasz przedstawił go zespołowi, ale między lekarzami od razu pojawiło się napięcie. Asia prosiła Wrońskiego, by traktował Daniela z większą kulturą, jednak i tak doszło do spięcia. Łukasz zajmował się kobietą, która mdlała z niewyjaśnionych przyczyn, a Daniel próbował zrobić na niej wrażenie. Sabina wprowadziła się do Gośki. Na SOR trafił też wspinacz po upadku z wysokości. Skomplikowane złamanie pięty wymagało operacji i mogło przekreślić jego marzenia o wyprawie na K2. Do szpitala przyjechali również ranny kolega mężczyzny i jego narzeczona. Krzysztof i Daria nie radzili sobie z niewyspaniem. Irena wybrała się na spacer z Wrońskim i Różyczką, a znajomy lekarza wziął go za dziadka dziewczynki. Co wydarzy się tym razem?

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„Szpital św. Anny” odcinek 148 - streszczenie

Na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna z urazem głowy i licznymi bliznami. Dr Knapik skonsultuje jego przypadek z Maćkiem, a lekarze zdecydują, że pacjent musi natychmiast przejść operację. Zaniepokoi ich, że mężczyzna niemal nie odczuwa bólu. Wkrótce okaże się, że przed laty był ratownikiem górskim. Maciek zapyta o niego Martę, która rozpozna w nim człowieka zaginionego 15 lat wcześniej. Pacjent obwinia się o śmierć rodziny, której nie zdołał uratować. Neurolog będzie chciał ustalić, skąd bierze się jego niezwykła odporność na ból. W tym samym czasie Kaja zajmie się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał. Zleci echo serca i przeniesie pacjenta na kardiologię. Chwilę później do szpitala trafi jego brat, który będzie w podobnym stanie. Kaja znów ulegnie Wiktorowi, lecz Natalia nakryje ich razem i zrobi im zdjęcia. Piotrowska przestraszy się zwolnienia dyscyplinarnego i pilnie zwoła spotkanie z przyjaciółkami. Kasia podpisze umowę przedwstępną na dom. Mimo oporów dzieci zabierze je razem z psem do nowego miejsca.

„Szpital św. Anny” odcinek 148 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

148. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września 2026 roku, o godzinie 16:50 w TVN. W krakowskim szpitalu znów nie zabraknie trudnych przypadków i problemów, z którymi personel będzie musiał się zmierzyć.

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„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN o pracy lekarek i ratowniczki medycznej w krakowskim szpitalu. Bohaterki każdego dnia ratują pacjentów, podejmują trudne decyzje i mierzą się z presją dyżurów. Życie zawodowe miesza się tu z ich prywatnymi problemami, miłością, rodzinnymi obowiązkami i konfliktami. Mimo różnic charakterów kobiety mogą liczyć na swoje wsparcie. W serialu występują m.in.:

  • Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
  • Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
  • Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
  • Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
  • Klaudia Koścista jako Marta Galica
  • Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
  • Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
  • Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
  • Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
  • Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
  • Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
  • Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
  • Maciej Makowski jako Bartek Hajduk
Kobieta i dzieci z psem w nowym domu. O losach bohaterów serialu Szpital św. Anny przeczytasz na Eska.
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Rolki

Serial Szpital św. Anny