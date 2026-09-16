W poprzednim odcinku Aynur chciała zdobyć dowody na oszustwo Ezgi, dlatego włączyła się w organizację jej zaręczyn z Sinanem. Podsłuchała też rozmowę Ezgi i Isil o upozorowanej próbie samobójczej. Poyraz i Nana byli coraz bardziej przekonani, że zdrajcą jest Semih, lecz wciąż brakowało im dowodów. Próba zastawienia na niego pułapki zakończyła się niepowodzeniem. Semih podczas przypadkowej rozmowy z Cansel zorientował się, że za całą akcją stoją Poyraz i Nana. Sahin zaczął odzyskiwać pamięć, ale na razie nikomu się do tego nie przyznał. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1036 - streszczenie

Aynur spróbuje zdobyć dowody przeciwko Ezgi, lecz natrafi na poważną przeszkodę. Okaże się, że z telefonu Ezgi zniknęły podejrzane wiadomości. Semih będzie chciał odwrócić uwagę Poyraza od siebie i skierować jego podejrzenia na Merta. Wykorzysta sekret Merta, przechwyci wiadomości od Poyraza i rozpocznie intrygę, przez którą Mert ma zostać uznany za zdrajcę.

„Dziedzictwo” odcinek 1036 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1036. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. O tej porze widzowie poznają dalsze losy Nany, Poyraza i ich bliskich.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za bliskich. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje wystawiają na próbę rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W życiu bohaterów nie brakuje też oskarżeń, manipulacji oraz sekretów z przeszłości. Muszą oni wybierać między dumą, lojalnością i troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne miejsce zajmuje również codzienność i relacje z najbliższymi. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar