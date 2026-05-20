"Klan": streszczenie odcinka 4724

W świecie najsłynniejszej polskiej sagi ostatnio działo się naprawdę sporo, a ostatni odcinek serialu "Klan" przyniósł kilka niespodziewanych rodzinnych spięć. Monika bardzo mocno przeżyła kłótnię z Danielem, który po domowej awanturze nie wrócił na noc do mieszkania, a jej narastający niepokój próbowali opanować Feliks oraz Kaja. Z kolei u Rutki doszło do ostrej wymiany zdań, gdy zmęczony mężczyzna zastał płaczące bliźniaki bez obiecanej opieki teściowej, która ostatecznie pojawiła się w domu dopiero po jakimś czasie w towarzystwie Zbyszka. Kornel po powrocie z trasy koncertowej niemal od razu zapowiedział kolejny wyjazd, a podczas wspólnego spaceru z Ulą ich spokój zakłóciło nagłe pojawienie się Ostrej. Paweł w trakcie wizyty u Anny zwrócił uwagę na wyjątkowo zastanawiające i dziwne zachowanie Witolda, co rzuciło nowe światło na panującą u nich atmosferę. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Klan" odc. 4724 - streszczenie

Irmina dostrzega, że jej matka zachowuje się w sposób obrażony i chłodny. Córka chce ustalić, co dokładnie zaszło poprzedniego dnia pod jej nieobecność, jednak Rutka nie zamierza wyjawiać szczegółów tamtych zdarzeń. Napięta atmosfera prowadzi do tego, że mężczyzna w końcu traci cierpliwość i prowokuje teściową, czego bezpośrednim świadkiem staje się Irmina. Tymczasem Daniel, po powrocie z Częstochowy, próbuje załagodzić sytuację u Moniki, wręczając Kai i matce przeprosinowe bukiety kwiatów. W innym wątku Zuza obwinia Bartka o swoje drugie miejsce w finale show, podczas gdy on namawia ją na wspólny wyjazd do Gdyni w związku z ofertą stażu. Jednocześnie u Kazuniów trwają intensywne przygotowania do powrotu Bożenki, którą Miłosz i Grażynka planują uroczyście przywitać w kraju.

"Klan" odc. 4724 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów planuje swój wolny czas tak, aby nie przegapić kolejnych perypetii znanej warszawskiej rodziny. Oglądanie codziennych przygód postaci to dla wielu osób stały punkt popołudniowego harmonogramu przed telewizorem. Warto sprawdzić dokładną godzinę emisji, by zasiąść w fotelu w odpowiednim momencie i być na bieżąco. Premierowa emisja 4724. odcinka serialu "Klan" odbędzie się 27 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwa instytucja w polskiej telewizji, która bawi i wzrusza nas już od niemal trzydziestu lat. Trudno znaleźć osobę, która nie kojarzyłaby losów rodu Lubiczów i ich licznych przyjaciół czy powinowatych. To produkcja, która mimo upływu czasu wciąż potrafi zainteresować życiowymi historiami bliskimi każdemu z nas. Oglądanie tego serialu to niemal tradycja przekazywana w wielu domach z pokolenia na pokolenie. W produkcji występuje szerokie grono znanych i lubianych artystów:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)