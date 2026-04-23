"Klan": streszczenie odcinka 4706

W ostatnim czasie w serialu "Klan" działo się naprawdę sporo, a życie bohaterów po raz kolejny postawiło przed nimi trudne wyzwania. Przygnębiony Brajan drżał o swoje stanowisko u Mileckiej przez zamknięte lasy, podczas gdy Czesia dwoiła się i troiła, by uratować sytuację hotelu tracącego gości z powodu suszy. Tymczasem Agnieszka wraz z Tymonem wybrali się z dokumentacyjną misją do pseudohodowli psów, gdzie na własne oczy przekonali się o panującej tam patologii, o czym kobieta niezwłocznie zdała relację Majce. Spore ożywienie zapanowało u Darka, który podczas omawiania instalacji paneli fotowoltaicznych u Kaliny wyczuł wyraźną chemię, zwłaszcza gdy ta zaproponowała mu wspólne wyjścia na ścianki wspinaczkowe. W międzyczasie Leopold przekazał Markowi zapłatę za spotkanie z Maćkiem, a ten ostatni odwiedził restaurację "Pod Grunwaldem", natomiast Miłosz bardzo przeżył wieść o planach wspólnego zamieszkania Magdy z Szymkiem, zwłaszcza że ich syn zaczął już nazywać nowego partnera tatą. Z takim bagażem trudnych i zaskakujących zdarzeń wchodzimy w kolejne dni, zatem co przyniesie nam następny odcinek?

"Klan" odc. 4706 - streszczenie

Miłosz boryka się z trudnymi myślami dotyczącymi nowej relacji Magdy, gdyż niepokoi go perspektywa obcego mężczyzny współdecydującego o sprawach jego syna. Tymczasem Maciek odwiedza od rana Leopolda i Grażynę, aby z entuzjazmem przekazać im informację o powrocie swojego przyjaciela Marka. W tym samym czasie Kwapisz musi zmierzyć się z kolejnym szantażem, otrzymując wiadomość z żądaniem pieniędzy od nieznajomego mężczyzny. Sytuację w domu pogarszają skargi Lucyny, która ma dość trudnego w ostatnim czasie zachowania Maćka. Popołudniowe spotkanie przy wspólnym stole u Grażyny szybko przeradza się w kłótnię, gdy Maciek oznajmia Martynie, że woli spędzać weekendy z kolegą niż z nią. W innym wątku Tymon informuje Agnieszkę o pożarze pseudohodowli psów, z którego na szczęście udało się uratować wszystkie zwierzęta. Gdy Majka spóźnia się na jogę i z przejęciem opowiada o pomocy czworonogom, Ola nabiera podejrzeń, czy kobieta nie jest bezpośrednio odpowiedzialna za wybuch ognia w tym budynku.

"Klan" odc. 4706 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wątki poruszane w najdłużej emitowanej polskiej produkcji niezmiennie przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych codziennymi perypetiami Lubiczów. Aby być na bieżąco z wszystkimi intrygami i nowymi problemami bohaterów, warto zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce. Serial jest emitowany regularnie na antenie pierwszego programu telewizji publicznej. Najnowszy, 4706. odcinek serialu „Klan” będzie można obejrzeć 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:55 na kanale TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

„Klan” to prawdziwa legenda polskiej telewizji, która towarzyszy nam już od 1997 roku i wciąż potrafi zaciekawić nowymi pomysłami na życie Lubiczów. To jedna z tych produkcji, przy których można się zrelaksować, śledząc losy bohaterów, którzy borykają się z takimi samymi problemami jak my wszyscy. Fajne jest to, że serial stale się rozwija, a podpisane umowy gwarantują nam kolejne sezony pełne rodzinnych zawirowań jeszcze przez długi czas. W tej wielopokoleniowej opowieści pojawia się cała plejada znanych aktorów, których fani zdążyli już bardzo polubić. W obsadzie występują:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)