"Klan": streszczenie odcinka 4706

W ostatnim czasie w serialu "Klan" działo się naprawdę sporo, a życie bohaterów po raz kolejny postawiło przed nimi trudne wyzwania. Przygnębiony Brajan drżał o swoje stanowisko u Mileckiej przez zamknięte lasy, podczas gdy Czesia dwoiła się i troiła, by uratować sytuację hotelu tracącego gości z powodu suszy. Tymczasem Agnieszka wraz z Tymonem wybrali się z dokumentacyjną misją do pseudohodowli psów, gdzie na własne oczy przekonali się o panującej tam patologii, o czym kobieta niezwłocznie zdała relację Majce. Spore ożywienie zapanowało u Darka, który podczas omawiania instalacji paneli fotowoltaicznych u Kaliny wyczuł wyraźną chemię, zwłaszcza gdy ta zaproponowała mu wspólne wyjścia na ścianki wspinaczkowe. W międzyczasie Leopold przekazał Markowi zapłatę za spotkanie z Maćkiem, a ten ostatni odwiedził restaurację "Pod Grunwaldem", natomiast Miłosz bardzo przeżył wieść o planach wspólnego zamieszkania Magdy z Szymkiem, zwłaszcza że ich syn zaczął już nazywać nowego partnera tatą. Z takim bagażem trudnych i zaskakujących zdarzeń wchodzimy w kolejne dni, zatem co przyniesie nam następny odcinek?
"Klan" odc. 4706 - streszczenie
Miłosz boryka się z trudnymi myślami dotyczącymi nowej relacji Magdy, gdyż niepokoi go perspektywa obcego mężczyzny współdecydującego o sprawach jego syna. Tymczasem Maciek odwiedza od rana Leopolda i Grażynę, aby z entuzjazmem przekazać im informację o powrocie swojego przyjaciela Marka. W tym samym czasie Kwapisz musi zmierzyć się z kolejnym szantażem, otrzymując wiadomość z żądaniem pieniędzy od nieznajomego mężczyzny. Sytuację w domu pogarszają skargi Lucyny, która ma dość trudnego w ostatnim czasie zachowania Maćka. Popołudniowe spotkanie przy wspólnym stole u Grażyny szybko przeradza się w kłótnię, gdy Maciek oznajmia Martynie, że woli spędzać weekendy z kolegą niż z nią. W innym wątku Tymon informuje Agnieszkę o pożarze pseudohodowli psów, z którego na szczęście udało się uratować wszystkie zwierzęta. Gdy Majka spóźnia się na jogę i z przejęciem opowiada o pomocy czworonogom, Ola nabiera podejrzeń, czy kobieta nie jest bezpośrednio odpowiedzialna za wybuch ognia w tym budynku.
"Klan" odc. 4706 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wątki poruszane w najdłużej emitowanej polskiej produkcji niezmiennie przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych codziennymi perypetiami Lubiczów. Aby być na bieżąco z wszystkimi intrygami i nowymi problemami bohaterów, warto zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce. Serial jest emitowany regularnie na antenie pierwszego programu telewizji publicznej. Najnowszy, 4706. odcinek serialu „Klan” będzie można obejrzeć 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:55 na kanale TVP1.
Polecany artykuł:
"Klan" - opis serialu i obsada
„Klan” to prawdziwa legenda polskiej telewizji, która towarzyszy nam już od 1997 roku i wciąż potrafi zaciekawić nowymi pomysłami na życie Lubiczów. To jedna z tych produkcji, przy których można się zrelaksować, śledząc losy bohaterów, którzy borykają się z takimi samymi problemami jak my wszyscy. Fajne jest to, że serial stale się rozwija, a podpisane umowy gwarantują nam kolejne sezony pełne rodzinnych zawirowań jeszcze przez długi czas. W tej wielopokoleniowej opowieści pojawia się cała plejada znanych aktorów, których fani zdążyli już bardzo polubić. W obsadzie występują:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)