"Klan": streszczenie odcinka 4706

Redakcja Eska Cinema
2026-04-23 9:09

W nadchodzącym odcinku serialu „Klan” o numerze 4706 Miłosz znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując pogodzić się z nowymi zmianami w życiu prywatnym matki swojego dziecka. Mężczyzna zacznie obawiać się, jaki wpływ na wychowanie syna będzie miała osoba trzecia, która niedawno pojawiła się w ich otoczeniu. Napięta atmosfera zapanuje również podczas rodzinnego obiadu, podczas którego dojdzie do szczerej wymiany zdań na temat planów na wolny czas.

Klan, odcinek 4678: Nagłe zniknięcie Maćka wywołuje panikę

i

W ostatnim czasie w serialu "Klan" działo się naprawdę sporo, a życie bohaterów po raz kolejny postawiło przed nimi trudne wyzwania. Przygnębiony Brajan drżał o swoje stanowisko u Mileckiej przez zamknięte lasy, podczas gdy Czesia dwoiła się i troiła, by uratować sytuację hotelu tracącego gości z powodu suszy. Tymczasem Agnieszka wraz z Tymonem wybrali się z dokumentacyjną misją do pseudohodowli psów, gdzie na własne oczy przekonali się o panującej tam patologii, o czym kobieta niezwłocznie zdała relację Majce. Spore ożywienie zapanowało u Darka, który podczas omawiania instalacji paneli fotowoltaicznych u Kaliny wyczuł wyraźną chemię, zwłaszcza gdy ta zaproponowała mu wspólne wyjścia na ścianki wspinaczkowe. W międzyczasie Leopold przekazał Markowi zapłatę za spotkanie z Maćkiem, a ten ostatni odwiedził restaurację "Pod Grunwaldem", natomiast Miłosz bardzo przeżył wieść o planach wspólnego zamieszkania Magdy z Szymkiem, zwłaszcza że ich syn zaczął już nazywać nowego partnera tatą. Z takim bagażem trudnych i zaskakujących zdarzeń wchodzimy w kolejne dni, zatem co przyniesie nam następny odcinek?

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"Klan" odc. 4706 - streszczenie

Miłosz boryka się z trudnymi myślami dotyczącymi nowej relacji Magdy, gdyż niepokoi go perspektywa obcego mężczyzny współdecydującego o sprawach jego syna. Tymczasem Maciek odwiedza od rana Leopolda i Grażynę, aby z entuzjazmem przekazać im informację o powrocie swojego przyjaciela Marka. W tym samym czasie Kwapisz musi zmierzyć się z kolejnym szantażem, otrzymując wiadomość z żądaniem pieniędzy od nieznajomego mężczyzny. Sytuację w domu pogarszają skargi Lucyny, która ma dość trudnego w ostatnim czasie zachowania Maćka. Popołudniowe spotkanie przy wspólnym stole u Grażyny szybko przeradza się w kłótnię, gdy Maciek oznajmia Martynie, że woli spędzać weekendy z kolegą niż z nią. W innym wątku Tymon informuje Agnieszkę o pożarze pseudohodowli psów, z którego na szczęście udało się uratować wszystkie zwierzęta. Gdy Majka spóźnia się na jogę i z przejęciem opowiada o pomocy czworonogom, Ola nabiera podejrzeń, czy kobieta nie jest bezpośrednio odpowiedzialna za wybuch ognia w tym budynku.

"Klan" odc. 4706 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wątki poruszane w najdłużej emitowanej polskiej produkcji niezmiennie przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych codziennymi perypetiami Lubiczów. Aby być na bieżąco z wszystkimi intrygami i nowymi problemami bohaterów, warto zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce. Serial jest emitowany regularnie na antenie pierwszego programu telewizji publicznej. Najnowszy, 4706. odcinek serialu „Klan” będzie można obejrzeć 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:55 na kanale TVP1.

"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 118

"Klan" - opis serialu i obsada

„Klan” to prawdziwa legenda polskiej telewizji, która towarzyszy nam już od 1997 roku i wciąż potrafi zaciekawić nowymi pomysłami na życie Lubiczów. To jedna z tych produkcji, przy których można się zrelaksować, śledząc losy bohaterów, którzy borykają się z takimi samymi problemami jak my wszyscy. Fajne jest to, że serial stale się rozwija, a podpisane umowy gwarantują nam kolejne sezony pełne rodzinnych zawirowań jeszcze przez długi czas. W tej wielopokoleniowej opowieści pojawia się cała plejada znanych aktorów, których fani zdążyli już bardzo polubić. W obsadzie występują:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
Grała siostrę Dorotę w Klanie. Nie do wiary, jak dziś wygląda Agnieszka Wosińska
