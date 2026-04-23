"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 118

2026-04-23 8:53

W 118. odcinku serialu "Szpital św. Anny" personel medyczny zmierzy się z wyjątkowo rzadkim przypadkiem anatomicznym u młodej pacjentki. Tymczasem w życiu prywatnym Kai dochodzi do sporych zmian, ponieważ kobieta decyduje się na przeprowadzkę do Zyty i Pawła. Wojtek nie zamierza jednak odpuszczać i stara się wpłynąć na jej decyzję o powrocie do poprzedniego miejsca zamieszkania.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Szpital św. Anny" mocno namieszały w życiu personelu oraz pacjentów krakowskiej placówki. Kaśka nieoczekiwanie stanęła twarzą w twarz z byłą partnerką Maćka, natomiast Kaja za wszelką cenę próbowała unikać rozmów z Łukaszem po wyczerpującym dyżurze. Na oddziale dr Rogowski toczył dramatyczną walkę o życie dwunastoletniego chłopca, a w tym samym czasie na SOR trafiła kobieta z podejrzeniem zatorowości płucnej. Diagnoza tej pacjentki stała się zarzewiem ostrego sporu między Wrońskim a Kają, podczas gdy Łukasz musiał dodatkowo zmierzyć się z kłótnią z własnym ojcem. Zyta w brawurowy sposób pokrzyżowała plany Streckera dotyczące zamknięcia onkologii, wkraczając do jego gabinetu z ekipą telewizyjną, w czasie gdy Marta udzielała pomocy ofierze wypadku. Zobaczmy zatem, jak potoczą się dalsze losy personelu medycznego w najbliższym czasie.

"Szpital św. Anny" odc. 118 - streszczenie

Mirek zajmuje się ranną 25-latką, która trafiła do placówki w stanie krytycznym po upadku z dużej wysokości. Podczas operacji lekarze odkrywają, że pacjentka ma serce po prawej stronie, co znacznie utrudnia przeprowadzenie niezbędnych procedur. Równolegle na oddział trafia kobieta z przełomem nadciśnieniowym, której wyniki badań wskazują na konieczność zasięgnięcia opinii onkologa. W tym samym czasie Kaja wprowadza się do Zyty i Pawła, mimo że Wojtek usilnie namawia ją na zmianę planów. Wieczorne wyjście do kina grupy znajomych zostaje przerwane przez nagłe pogorszenie wzroku u jednego z pacjentów Katarzyny Hajduk. Alicja, będąca z zawodu okulistką, decyduje się natychmiast ruszyć z pomocą do szpitala. Łukasz przedstawia Zycie strategię ratowania oddziału onkologicznego, jednak ich rozmowę ze Zdzisławem przerywa pojawienie się Streckera.

"Szpital św. Anny" odc. 118 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani krakowskich lekarzy mogą liczyć na regularną dawkę historii prosto z oddziałów szpitalnych i korytarzy placówki. Serial jest nadawany w popołudniowym paśmie jednej z największych stacji komercyjnych w kraju. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby śledzić kolejne kroki bohaterek w ich walce o zdrowie pacjentów. Nowe przygody personelu medycznego zostaną wyemitowane już pod koniec miesiąca. Odcinek 118 serialu "Szpital św. Anny" będzie można obejrzeć 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:50 na kanale TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

Produkcja przedstawia codzienne zmagania krakowskich lekarek, które każdego dnia udowadniają, jak ważna w ich zawodzie jest kobieca solidarność. Fabuła skupia się nie tylko na trudnych przypadkach medycznych, ale też na prywatnych dylematach bohaterek, z którymi wielu z nas może się utożsamić. Luźna atmosfera przeplata się tu z dylematami etycznymi, tworząc wciągającą opowieść o przyjaźni i poświęceniu. To idealna propozycja dla osób, które lubią śledzić skomplikowane relacje międzyludzkie w profesjonalnym otoczeniu. W serialu występują między innymi:

  • Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
  • Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
  • Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
  • Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
  • Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
  • Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
  • Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
  • Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
  • Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
  • Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)
