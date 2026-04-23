"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 118

Ostatnie wydarzenia w serialu "Szpital św. Anny" mocno namieszały w życiu personelu oraz pacjentów krakowskiej placówki. Kaśka nieoczekiwanie stanęła twarzą w twarz z byłą partnerką Maćka, natomiast Kaja za wszelką cenę próbowała unikać rozmów z Łukaszem po wyczerpującym dyżurze. Na oddziale dr Rogowski toczył dramatyczną walkę o życie dwunastoletniego chłopca, a w tym samym czasie na SOR trafiła kobieta z podejrzeniem zatorowości płucnej. Diagnoza tej pacjentki stała się zarzewiem ostrego sporu między Wrońskim a Kają, podczas gdy Łukasz musiał dodatkowo zmierzyć się z kłótnią z własnym ojcem. Zyta w brawurowy sposób pokrzyżowała plany Streckera dotyczące zamknięcia onkologii, wkraczając do jego gabinetu z ekipą telewizyjną, w czasie gdy Marta udzielała pomocy ofierze wypadku. Zobaczmy zatem, jak potoczą się dalsze losy personelu medycznego w najbliższym czasie.

"Szpital św. Anny" odc. 118 - streszczenie

Mirek zajmuje się ranną 25-latką, która trafiła do placówki w stanie krytycznym po upadku z dużej wysokości. Podczas operacji lekarze odkrywają, że pacjentka ma serce po prawej stronie, co znacznie utrudnia przeprowadzenie niezbędnych procedur. Równolegle na oddział trafia kobieta z przełomem nadciśnieniowym, której wyniki badań wskazują na konieczność zasięgnięcia opinii onkologa. W tym samym czasie Kaja wprowadza się do Zyty i Pawła, mimo że Wojtek usilnie namawia ją na zmianę planów. Wieczorne wyjście do kina grupy znajomych zostaje przerwane przez nagłe pogorszenie wzroku u jednego z pacjentów Katarzyny Hajduk. Alicja, będąca z zawodu okulistką, decyduje się natychmiast ruszyć z pomocą do szpitala. Łukasz przedstawia Zycie strategię ratowania oddziału onkologicznego, jednak ich rozmowę ze Zdzisławem przerywa pojawienie się Streckera.

"Szpital św. Anny" odc. 118 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani krakowskich lekarzy mogą liczyć na regularną dawkę historii prosto z oddziałów szpitalnych i korytarzy placówki. Serial jest nadawany w popołudniowym paśmie jednej z największych stacji komercyjnych w kraju. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby śledzić kolejne kroki bohaterek w ich walce o zdrowie pacjentów. Nowe przygody personelu medycznego zostaną wyemitowane już pod koniec miesiąca. Odcinek 118 serialu "Szpital św. Anny" będzie można obejrzeć 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:50 na kanale TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

Produkcja przedstawia codzienne zmagania krakowskich lekarek, które każdego dnia udowadniają, jak ważna w ich zawodzie jest kobieca solidarność. Fabuła skupia się nie tylko na trudnych przypadkach medycznych, ale też na prywatnych dylematach bohaterek, z którymi wielu z nas może się utożsamić. Luźna atmosfera przeplata się tu z dylematami etycznymi, tworząc wciągającą opowieść o przyjaźni i poświęceniu. To idealna propozycja dla osób, które lubią śledzić skomplikowane relacje międzyludzkie w profesjonalnym otoczeniu. W serialu występują między innymi:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)