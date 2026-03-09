"Klan", odcinek 4674: Nagły dramat w Rosso. Rozpoczyna się walka o życie jednego z gości

Ostatni odcinek serialu "Klan" z pewnością dostarczył fanom sporej dawki emocji, a rodzinne intrygi i nieporozumienia zdawały się tylko nasilać w przedświątecznej atmosferze. Zaniepokojona Iwona bezskutecznie próbowała dowiedzieć się od matki, dlaczego ta planowała przepisać część domu na rodzinę Witka, a jej obawy wzrosły, gdy usłyszała o planowanej wizycie u notariusza. Tymczasem Heniutka ponownie starała się nakłonić Grażynkę do rozmowy z Bożenką na temat Wielkanocy, a Wanda, w obawie przed brakiem czasu, zrezygnowała z wyjazdu do sanatorium. Zawód miłosny spotkał również Miłosza, który z bukietem imieninowym dla Bożenki zastał pusty dom. Nawet spokojne wyjście do kina Kazuniowej i Tomka nie obyło się bez niespodziewanego zdarzenia. Jak widać, losy bohaterów skomplikowały się na wielu frontach, pozostawiając nas w napięciu.

"Klan" odc. 4674 - streszczenie

Bożenka zwierza się Kamili z sytuacji, która miała miejsce pod kinem, wyrażając swoje rozczarowanie postawą Tomka. Jej zdaniem, Tomek niesłusznie ocenił potrzebującego chłopaka jako oszusta, zamiast okazać mu wsparcie, choć Kamila uważa jej reakcję za przesadzoną. Tymczasem Pułkownik i Szczepan dyskutują o wyjeździe do sanatorium; Edward decyduje, że to oni pojadą, aby nie stracić wpłaconej zaliczki, a Michał sugeruje, by dołączył do nich Jerzy, którego ostatecznie namawia Dominika. Wątek Oli również nabiera tempa, gdy zaniepokojony prezes sądu informuje ją o braku kontaktu z Majką po jej spotkaniu z nowym kuratorem, co skłania Olę do zaplanowania wizyty u niej wraz z Rafałem. W restauracji Rosso atmosfera staje się napięta – Monika, oczekując pana Fabiana, prosi Feliksa o anulowanie ostatniej rezerwacji, gdy nagle dochodzi do dramatycznego zdarzenia, w którym jeden z gości wymaga reanimacji.

"Klan" odc. 4674 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani najdłuższej polskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nadchodzące wydarzenia w rodzinie Lubiczów zapowiadają się niezwykle interesująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Aby nie przegapić najnowszych losów ulubionych bohaterów, warto zapisać sobie datę i godzinę emisji. Premierowy odcinek 4674 serialu "Klan" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od dekad gości w domach milionów widzów. Saga rodu Lubiczów to opowieść, z którą wielu z nas dorastało, śledząc ich codzienne zmagania, radości i dramaty. To właśnie ta autentyczność i bliskość sprawiają, że tak chętnie wracamy przed ekrany, by sprawdzić, co nowego u naszych ulubionych bohaterów. W serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)