Barwy szczęścia, odcinek 3336: Natalia rozstaje się z Cezarym. Oznajmia mu to, gdy ten przebywa w areszcie

W poprzednim odcinku (3335) gdy zapracowana Oliwka nie miała dla Tomasza czasu, ten odwiedził w sklepie Wiktora, jednak humor popsuł mu komentarz o nowym „chłopaku” Grażyny, Kasia nie ustawała w walce o bezpieczeństwo na drogach, angażując Weronikę i Darka Janickiego, a jej próbę zespołu ludowego zakłócił prowokujący Makowski, co doprowadziło Mariusza niemal do rękoczynów, natomiast w domu Pyrków atmosfera gęstniała, gdy zjawiała się Lucyna Zwierzchowska, zainteresowana zakupem udziałów Iwony.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3336

Wiktor donosi Tomkowi, że Grażyna spotyka się z Patrykiem, nie kryjąc zaskoczenia młodym wiekiem partnera matki. Kępski postanawia niezwłocznie rozmówić się z byłą partnerką o tym problemie. Natomiast Natalia odwiedza męża w areszcie i podejmuje ostateczną decyzję o rozstaniu z Cezarym. W tych trudnych chwilach Małgorzata wspiera Rawiczową, widząc, że przyjaciółka jest o krok od załamania. Z kolei na Zaciszną powraca Lucyna, która oznajmia zszokowanym Pyrkom, że podpisała już umowę u notariusza i jest gotowa do natychmiastowej przeprowadzki.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3336. odcinek zostanie wyemitowany we piątek, 13 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)