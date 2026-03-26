Karolina planuje ucieczkę z Brunem do Las Vegas. Nowy przekręt w "Barwach szczęścia"

„Barwy szczęścia" odcinek 3359. Emisja w TVP2

Widzowie zobaczą kolejne intrygi w 3359. odcinku „Barw szczęścia”, który zostanie wyemitowany w środę, 15 kwietnia 2026 roku o godzinie 20.05 na antenie TVP2. Karolina nie zamierza zwalniać tempa po wręczeniu Kajtkowi nieoficjalnej premii, mającej zagwarantować jej hotelowe wpływy. Kobieta zdecyduje się na odważniejszy krok, umacniając swoją relację z Brunem i poważnie rozważając przeniesienie wybranych interesów do Stanów Zjednoczonych.

Bruno Stański wyjedzie do Las Vegas? Karolina ma nowy plan

Pomysł zorganizowania dalekiej podróży za ocean jest ściśle powiązany z pragnieniem szybkiego wzbogacenia się. To w Las Vegas Karolina dostrzega doskonałą okazję do nawiązania niezwykle dochodowych układów i zgarnięcia olbrzymich pieniędzy. Otwartą kwestią pozostaje jednak to, czy Bruno ostatecznie ulegnie jej namowom i wejdzie w ten niebezpieczny biznes. Zanim para zacznie pakować walizki, Karolina mocno namiesza wśród pracowników hotelu, oferując Kajtkowi nieoczekiwaną podwyżkę oraz awansując go na szefa personelu. Choć początkowo brzmi to jak wielkie wyróżnienie, obdarowany pracownik zupełnie nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji tej decyzji.

Justin zdemaskuje intrygę w serialu "Barwy szczęścia"?

Szybko okaże się, że objęcie prestiżowej posady niesie za sobą bardzo nieprzyjemne obowiązki. Karolina zażąda od Kajtka wytypowania osób, które natychmiast pożegnają się z pracą, co jest sprytnym przerzuceniem na niego ciężaru najtrudniejszych decyzji. Na szczęście Justin zachowa chłodny umysł i momentalnie przejrzy prawdziwe intencje szefowej. Postanowi ostrzec kolegę przed wyrachowaną manipulacją, uświadamiając mu, że jest traktowany wyłącznie jak wygodne narzędzie w rękach przełożonej.

Widzowie przekonają się wkrótce, czy Kajtek weźmie sobie te słowa do serca i zrezygnuje z fałszywego wyróżnienia, czy też wizja wyższych zarobków okaże się silniejsza. Kluczowa będzie również ostateczna decyzja Bruna w kwestii amerykańskich planów biznesowych. Wciąż nie wiadomo, czy mężczyzna pozwoli wciągnąć się w kolejne machinacje Karoliny na terenie Las Vegas, czy ostatecznie przejrzy na oczy i zablokuje jej ryzykowne zapędy.

