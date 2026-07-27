"Barwy szczęścia": Tolek sprowadzi do domu nową lokatorkę. Basia mu tego nie daruje?

"Barwy szczęścia": Tolek zaprosi Józefinę bez wiedzy Basi

Miniony sezon zakończył się fatalnie dla Józefiny (Elżbieta Jarosik), która straciła dach nad głową i stoi przed koniecznością układania swojej egzystencji od zera. Koszyk, widząc zmagania znajomej, postanowi natychmiast zareagować. Mężczyzna zaoferuje Rawiczowej wspólne zamieszkanie, zupełnie pomijając w tej kwestii konsultację z Basią. Gdy ta dowie się o nowej współlokatorce, przeżyje ogromny wstrząs.

W reakcji na tę samowolę oburzona kobieta zwróci się do partnera słowami: „Dlaczego meblujesz mi życie?”. Jak donosi portal ŚwiatSeriali.Interia.pl, Koszyk będzie gęsto się tłumaczył, zasłaniając się wyłącznie chęcią udzielenia wsparcia osobie pozbawionej własnego kąta.

Basia w "Barwach szczęścia" nie uwierzy w bezinteresowność Tolka

Gospodyni ostatecznie zaakceptuje obecność Rawiczowej w swoim domu, jednak szybko dostrzeże nietypowe zachowanie partnera. Ogromne zaangażowanie Tolka w sprawy Józefiny sprawi, że Basia zacznie snuć domysły dotyczące prawdziwych intencji Koszyka, nie wierząc w jego czysty altruizm. Zwracając się do nowej współlokatorki, spróbuje obrócić sytuację w żart i zasugeruje, że w tej niecodziennej konfiguracji będą musiały wspólnie zapanować nad temperamentem domownika.

Tolek i Józefina w "Barwach szczęścia" zbliżą się do siebie

Rozwój wydarzeń nabierze tempa, gdy Koszyk zaangażuje się w przenosiny rzeczy Józefiny. Mężczyzna nie będzie krył wielkiego entuzjazmu z faktu zamieszkania pod jednym dachem.

Podczas wnoszenia bagaży zadowolony Tolek rzuci: „Wkroczyłem cały na biało i na ognistym rumaku”. Informację tę opublikował serwis ŚwiatSeriali.Interia.pl.

Rawiczowa błyskawicznie poinformuje domowników, że traktuje tę gościnę wyłącznie jako przejściowy etap. Zaznaczy, że wyprowadzi się natychmiast, gdy tylko sfinalizuje sprzedaż swojej nieruchomości i odzyska gotówkę. Pomimo tych deklaracji, obecność kobiety diametralnie przemodeluje funkcjonowanie całej trójki. Właścicielka domu stanie przed wyzwaniem akceptacji nowych porządków, podczas gdy zażyłość jej partnera z lokatorką wywoła kolejne spekulacje fanów serialu "Barwy szczęścia".