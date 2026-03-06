Jej ojciec jest Polakiem, teraz zagra w "Białym lotosie". Kim jest Nadia Tereszkiewicz?

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-03-06 16:49

Obsada czwartego sezonu "Białego lotosu" powiększyła się o nowe nazwiska, a wśród gwiazd znalazła się francuska aktorka polskiego pochodzenia, Nadia Tereszkiewicz. Gdzie wcześniej zagrała?

i

Autor: VALERIE MACON/AFP/ Nadia Tereszkiewicz, francuska aktorka o polskich korzeniach, patrząca prosto w obiektyw, z długimi, blond włosami i delikatnym makijażem. Ubrana w różowy sweter z kwiatowymi haftami. Więcej o karierze Nadii i jej angażu w "Białym Lotosie" przeczytasz na Super Seriale.

Vincent Cassel, Corentin Fila i Nadia Tereszkiewicz dołączyli do obsady czwartego sezonu cenionego serialu "Biały lotos" od HBO, który tym razem zabierze nas do francuskiego kurortu. Nadia to młoda aktorka, urodzona we Francji i posiadająca polskie korzenie. Nie mówi jednak w naszym języku.

Nadia Tereszkiewicz ma 29 lat i urodziła się w Wersalu (miejscowości, nie pałacu). Jej matka jest Finką, a ojciec Polakiem, który nazwał córkę na cześć bohaterki filmu "Spaleni słońcem" Nikity Michałkowa. Choć Nadia biegle mówi w czterech językach, polski nie jest jednym z nich (za ojczyste języki uważa francuski i fiński, zna też angielski i włoski).

Od dziecka pasjonowała się tańcem, uczęszczała do École supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower i Canada's National Ballet School, a w 2016 roku zadebiutowała na ekranie filmem "The Dancer" w reżyserii Stéphanie Di Giusto. Gra głównie we francuskich produkcjach, a w swym portfolio posiada m.in. "Krainę burz" (reż. Marion Jhöaner), "Persona non grata" (reż. Roschdy Zem), "Tylko zwierzęta nie błądzą" (reż. Dominik Moll), "Rosalie" (reż. "Stéphanie Di Giusto") i serial "Obsesja". W 2022 roku nagrodzono ją Cezarem w kategorii najbardziej obiecująca aktorka za film "Forever Young" (reż. Valeria Bruni Tedeschi).

"Biały lotos" - obsada czwartego sezonu

Vincent Cassel, Corentin Fila i Nadia Tereszkiewicz zasilili szeregi obsady czwartego "Białego lotosu", dołączając do Sandry Bernhard, Heleny Bonham Carter, Steve'a Coogana, Caleba Jonte Edwardsa, Dylana Ennisa, Ari Graynor, Marissy Long, Alexandra Ludwiga, Chrisa Messinaa i AJ Michalki.

"Biały lotos" - kiedy premiera w HBO Max?

Jak już wspominałam, tym razem ekipa "Białego lotosu" zawędruje do Francji. Serwis Variety donosi, że zdjęcia kręcone będą w Château de La Messardière w Saint-Tropez, XIX-wiecznym pałacu przekształconym w luksusowy hotel. Prace na planie mają ruszyć w kwietniu i potrwać do października. Przewidywana data premiery nowych odcinków nie jest obecnie znana, wygląda jednak na to, że najwcześniejszą realną opcją jest druga połowa 2027 roku.

