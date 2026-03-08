Panna młoda, odcinek 46. Podstęp Beyzy pozbawia Aysu i jej matkę dachu nad głową

Spis treści
Emocje wokół bohaterów serialu "Panna młoda" wciąż nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył nam kolejnej dawki intryg i zawirowań. Yasemin skutecznie przekonała Hancer, by wstrzymała się z kluczową decyzją o zabiegu in vitro, co z pewnością namieszało w jej życiowych planach. Równie nerwowo zrobiło się u Deryi, która bezskutecznie poszukiwała doniczki ze schowanymi pieniędzmi. W tym samym czasie Mukadder próbowała namówić Beyzę do zwrotu bransoletek Cihanowi, podczas gdy on sam zabrał Hancer w podróż do fabryki dywanów. Po tylu wydarzeniach jedno jest pewne – napięcie rośnie. Zobaczmy, co przyniesie bohaterom kolejny dzień.
"Panna młoda" odc. 46 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Mukadder postawi Beyzie twarde warunki, żądając od niej zwrotu bransoletek należących do Cihana. Kobieta, próbując wybrnąć z kłopotliwej sytuacji, postanowi zrzucić całą winę na Aysu. W wyniku tych fałszywych oskarżeń, Aysu wraz z matką zostaną zmuszone do opuszczenia rezydencji. To jednak nie koniec dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną życiem bohaterów. W międzyczasie, na skutek niefortunnego nieporozumienia, Hancer podejmie zaskakującą decyzję o odwołaniu swojego wspólnego wyjazdu z Cihanem.
"Panna młoda" odc. 46 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w popularnej tureckiej produkcji, a nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco. Nowe intrygi i nieoczekiwane zwroty akcji z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Warto już teraz zapisać sobie w kalendarzu datę premiery, aby nie przegapić kolejnych perypetii ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 46. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się w sobotę, 14 marca 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to turecki serial, który skradł serca widzów opowieścią o trudnej miłości i walce z przeciwnościami losu. Historia Hancer, sieroty zmuszonej do zaaranżowanego małżeństwa, by ratować chorego brata, oraz Cihana, dziedzica wielkiej fortuny, wciąga od pierwszych minut. Choć ich droga do szczęścia jest wyboista, a wrogowie nie śpią, między parą rodzi się prawdziwe uczucie, dla którego Cihan jest w stanie przeciwstawić się całemu światu. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)