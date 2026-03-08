Panna młoda, odcinek 46. Podstęp Beyzy pozbawia Aysu i jej matkę dachu nad głową

Emocje wokół bohaterów serialu "Panna młoda" wciąż nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył nam kolejnej dawki intryg i zawirowań. Yasemin skutecznie przekonała Hancer, by wstrzymała się z kluczową decyzją o zabiegu in vitro, co z pewnością namieszało w jej życiowych planach. Równie nerwowo zrobiło się u Deryi, która bezskutecznie poszukiwała doniczki ze schowanymi pieniędzmi. W tym samym czasie Mukadder próbowała namówić Beyzę do zwrotu bransoletek Cihanowi, podczas gdy on sam zabrał Hancer w podróż do fabryki dywanów. Po tylu wydarzeniach jedno jest pewne – napięcie rośnie. Zobaczmy, co przyniesie bohaterom kolejny dzień.

"Panna młoda" odc. 46 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Mukadder postawi Beyzie twarde warunki, żądając od niej zwrotu bransoletek należących do Cihana. Kobieta, próbując wybrnąć z kłopotliwej sytuacji, postanowi zrzucić całą winę na Aysu. W wyniku tych fałszywych oskarżeń, Aysu wraz z matką zostaną zmuszone do opuszczenia rezydencji. To jednak nie koniec dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną życiem bohaterów. W międzyczasie, na skutek niefortunnego nieporozumienia, Hancer podejmie zaskakującą decyzję o odwołaniu swojego wspólnego wyjazdu z Cihanem.

"Panna młoda" odc. 46 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w popularnej tureckiej produkcji, a nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco. Nowe intrygi i nieoczekiwane zwroty akcji z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Warto już teraz zapisać sobie w kalendarzu datę premiery, aby nie przegapić kolejnych perypetii ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 46. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się w sobotę, 14 marca 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial, który skradł serca widzów opowieścią o trudnej miłości i walce z przeciwnościami losu. Historia Hancer, sieroty zmuszonej do zaaranżowanego małżeństwa, by ratować chorego brata, oraz Cihana, dziedzica wielkiej fortuny, wciąga od pierwszych minut. Choć ich droga do szczęścia jest wyboista, a wrogowie nie śpią, między parą rodzi się prawdziwe uczucie, dla którego Cihan jest w stanie przeciwstawić się całemu światu. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)