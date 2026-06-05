Jagoda i Tadeusz znikają z "M jak miłość". Wyprowadzą się nad polskie morze. Na stałe?

Wątek Jagody i Tadeusza zepchnięty na boczny tor. Kiemliczowie zniknęli z ekranów "M jak miłość"

Widzowie "M jak miłość" od lat z ogromnym zainteresowaniem śledzą losy niezwykle popularnego małżeństwa, jednak w minionych miesiącach scenarzyści zdecydowanie rzadziej skupiali się na ich perypetiach. W zeszłym sezonie Kiemliczowie gościli na ekranach zaledwie kilkukrotnie, co miało miejsce niedługo po zażegnaniu niebezpieczeństwa ze strony przebywającej na przepustce ze szpitala psychiatrycznego Oli (w tej roli Justyna Karłowska). Kobieta dostarczyła Tadzikowi list z groźbami, lecz po opanowaniu sytuacji pozornie nikt i nic nie zakłócało już spokoju zakochanych.

Jesienne odcinki uwydatniły z kolei potężny kryzys w relacji pary, kiedy Jagoda w szczerej rozmowie z Dorotą (Iwona Rejzner) opowiedziała o małżeńskich niepowodzeniach. Z pozoru uśmiechnięta bohaterka w głębi duszy zmagała się z ogromnym wyczerpaniem, żalem oraz poczuciem niesprawiedliwości, czego nie potrafiła już dłużej ukrywać. Awantury wybuchały głównie przez natłok obowiązków w firmie ogrodniczej Tadeusza, który zrzucił na barki żony nie tylko opiekę nad niemowlakiem i prowadzenie domu, ale również troskę o wujka Józefa Modrego (Stefan Friedmann).

Przed wakacyjną przerwą fani telenoweli usłyszeli zaskakującą deklarację o przeprowadzce Kiemliczów na Półwysep Helski. Ostateczna decyzja o natychmiastowej zmianie otoczenia podyktowana była bardzo słabą odpornością Dorotki, która jeszcze przed przyjściem na świat wymagała skomplikowanego zabiegu kardiologicznego. Częste infekcje dziewczynki zmusiły troskliwych rodziców do zastosowania się do wytycznych specjalistów i diametralnej rewolucji w ich dotychczasowym życiu.

„Kilkanaście tygodni w innym klimacie zdecydowanie poprawiłoby odporność Dorotki. A ten domek na Helu wymaga tylko niewielkiego remontu. Tadzik poradziłby sobie z nadzorowaniem prac, tylko martwi się...” - Jagoda przekazała Bartkowi (Arkadiusz Smoleński), że będą musieli zostawić mu na głowie całą firmę ogrodniczą.

Rozstanie z Grabiną na cztery miesiące. Bartek przejmie biznes Tadeusza na czas pobytu na Helu

Zwieńczenie sezonu "M jak miłość" przyniosło zapewnienie ze strony Bartka, że doskonale poradzi sobie z przedsiębiorstwem w trakcie zaplanowanej na cztery miesiące nieobecności Tadeusza. Zaufany Lisiecki uspokoił swojego wspólnika, który mocno stresował się zawartymi kontraktami na sezon wiosenno-letni oraz bieżącymi pracami w ogrodach, deklarując pełne przejęcie obowiązków na miejscu. „Mamy świetnych projektantów, którzy sami nadzorują prace. Ty ogarniasz harmonogram z Helu, a ja na miejscu koordynuję ekipę. Pamiętasz, że trochę znam się na tej robocie?” - przekazał wspólnikowi.

„Pamiętam, tylko głupio mi było ciebie z tym wszystkim zostawić...”

„A nie głupio ci było nie pogadać z przyjacielem o kłopotach?”

„Ale wy sami macie przecież swoje kłopoty. Byliście zajęci Frankiem. Nie chciałem zawracać ci głowy” - przyznał Tadeusz.

„Serio, nie chciałeś mi zawracać głowy problemami rodziny? Tadziu, nie ma spraw ważniejszych” - stwierdził Bartek.

Katarzyna Kołeczek i Bartłomiej Nowosielski zostają w "M jak miłość". Kiedy powrócą na ekrany?

Akcja powakacyjnych epizodów hitu Dwójki rozpocznie się w realiach przełomu lutego i marca, a w późniejszych tygodniach twórcy zaplanowali wyraźny skok w czasie prosto do słonecznej, grabińskiej wiosny. Dynamiczny rozwój serialowych wydarzeń wcale nie zwiastuje jednak błyskawicznego pojawienia się Kiemliczów w ich rodzinnym domu, dlatego stęsknieni widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Aktorzy wcielający się w te postacie po raz ostatni pracowali na planie zdjęciowym w lutym. Po kilkumiesięcznej przerwie Katarzyna Kołeczek i Bartłomiej Nowosielski oficjalnie stanęli jednak znów przed kamerami, nagrywając kolejne sceny do nadchodzących odsłon. Miłośnicy produkcji mogą więc odetchnąć z ulgą, ponieważ Jagoda, Tadeusz oraz ich pociecha powrócą znad morza prosto do centrum wydarzeń, kontynuując swoją historię na szklanym ekranie.

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