W poprzednim odcinku Yasemin potajemnie spotkała się z matką. Halil powiedział żonie, że Remzi go szantażuje. Ayfer była zraniona, gdy dowiedziała się, że Münevver przekazała dom Suzan. Tahsin naciskał na Remziego, by jak najszybciej odnalazł Pakize. Z kolei Firdevs poradziła Yasemin, aby porozmawiała z Münevver.

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„Splątane losy” odcinek 60 - streszczenie

Ezgi wyzna Yasemin, że to ona zrobiła zdjęcie jej i Burakowi nad morzem. Przyzna też, że chciała wykorzystać fotografię, by odsunąć Yasemin od Kerema. Yasemin powie Sengul, że to jej ojciec, Tahsin, doprowadził matkę do stanu, w którym jest teraz. Münevver zechce poznać ukochaną Buraka i przypomni Ayfer, że powinna zaakceptować wybór syna. W banku Ayfer dowie się, że Halil dostał kredyt pod zastaw domu, a później urządzi mężowi awanturę. Remzi poprosi Tahsina o zdjęcie córki, bo zamierza ją odnaleźć.

„Splątane losy” odcinek 60 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

60. odcinek „Splątanych losów” zostanie wyemitowany 6 października 2026 roku w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 14:00. To wtedy Ezgi przyzna Yasemin, że zrobiła jej zdjęcie z Burakiem. Wyjdzie też na jaw, dlaczego chciała wykorzystać tę fotografię.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia pojawienie się kilkuletniej Mine pod domem zamożnej Münevver. Dziewczynka okazuje się jej nieznaną wnuczką, a jej przybycie na nowo otwiera sprawy związane z córką Münevver i rozpadem rodziny. Jednym z najważniejszych wątków jest rodzinna tajemnica oraz skutki decyzji, które wpłynęły na życie kilku pokoleń. Równolegle rozwija się uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowane przez sytuację ich rodzin. W tej historii rodzinny dramat łączy się z romansem, konfliktami pokoleniowymi, różnicami społecznymi i odpowiedzialnością za bliskich. W obsadzie są:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer