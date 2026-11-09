„Hotel Paradise” wstrzymany. W poniedziałek 9 listopada stacja TVN7 nie pokaże nowego odcinka

Dlaczego nie ma „Hotelu Paradise” w poniedziałek 9 listopada?

Osoby śledzące losy uczestników i wyczekujące poniedziałkowej emisji muszą przygotować się na przerwę. Jak przekazała stacja TVN7, z uwagi na nadzwyczajne okoliczności dzisiejszy premierowy odcinek „Hotelu Paradise” zostaje odwołany. Krok ten podyktowany jest wprowadzeniem żałoby narodowej na dni 8 i 9 listopada. Przedstawiciele kanału zamieścili w tej sprawie wpis w mediach społecznościowych.

„W związku z żałobą narodową zmieniamy dzisiejszą ramówkę TVN7.

Premierowy odcinek »Hotelu Paradise« nie zostanie dziś wyemitowany.

Łączymy się w bólu z osobami dotkniętymi tragicznymi wydarzeniami.”

„Hotel Paradise” wraca na antenę. Kiedy emisja kolejnego odcinka w TVN7?

Obecne informacje sugerują, że wstrzymanie emisji potrwa tylko jeden dzień, a „Hotel Paradise” pojawi się w TVN7 we wtorek 10 listopada o swojej stałej porze. Należy jednak pamiętać, że nadawca ma prawo wprowadzić następne korekty w programie. Obowiązująca 8 i 9 listopada żałoba narodowa to efekt dramatycznych zajść w Krakowie. Poszczególne telewizje zawieszają i przesuwają programy oraz wydarzenia rozrywkowe.