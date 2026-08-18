Liga Mistrzyń. Czarni Sosnowiec zagrają z OH Leuven

Kiedy odbędą się mecze Czarnych Sosnowiec?

Pierwsze starcie odbędzie się w Sosnowcu 26 sierpnia 2026 roku o godzinie 19:00, choć według losowania spotkanie to miało zostać rozegrane w Belgii. Zamiana gospodarza była konieczna ze względu na rozpoczynające się na początku września Mistrzostwa Świata U-20 kobiet. Rewanżowe spotkanie w Belgii odbędzie się 2 września o godzinie 20:00.

Jeśli zespół mistrza Polski nie sprosta rywalkom z Belgii, nie zakończy udziału w europejskich pucharach. Czarni trafią w takim wypadku do drugiej rundy kwalifikacyjnej Pucharu UEFA. Zespół z Leuven jest gospodarzem swojego turnieju drugiej rundy, w której wyeliminował serbski TSC Baćka Topola (4:0) oraz tureckie Fenerbahce Stambuł po rzutach karnych.

"Dlatego pierwsze spotkanie odbędzie się u nas 26 sierpnia (godz. 19), a rewanż w Belgii 2 września (20). Wychodzę z założenia, że kolejność nie ma znaczenia. Na pewno teraz zagramy z zespołem prezentującym zdecydowanie wyższy poziom sportowy od rywali w poprzednich rundach. I faworytem nie będziemy, raczej „czarnym koniem”" - dodał Majewski.

Ile wynoszą nagrody za awans w Lidze Mistrzyń?

Udział w europejskich pucharach stanowi znaczny zastrzyk gotówki. Ewentualny awans do fazy zasadniczej wyceniono na 2,5 miliona złotych, co odpowiada rocznemu budżetowi klubu. Nawet w przypadku porażki na tym etapie zespół może liczyć na kwotę 160 tysięcy euro. Sosnowiczanki zarobiły już 255 tysięcy euro za zwycięstwa w dwóch wcześniejszych turniejach kwalifikacyjnych.

W tych zmaganiach zespół trenowany przez Sebastiana Stemplewskiego pokonał kolejno gruziński WFC Nike Lusso 7:1 i irlandzki Athlone Town 3:1 na własnym terenie. Następnie na Cyprze wyeliminował gospodynie, Apollon Limassol (3:3, w rzutach karnych 4-2) oraz słowacki Spartak Myjava 4:2. Mistrzynie Polski powróciły na tron ekstraligi po pięciu latach, świętując swój 14. tytuł w historii klubu.