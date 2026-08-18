Odtworzono legendarne zdjęcie The Beatles na planie filmu o zespole! Nagranie z Abbey Road jest hitem sieci

The Beatles uznaje się powszechnie za jeden z najważniejszych zespołów wszech czasów. Grupa powstała w 1960 roku z inicjatywy Paula McCartneya i Johna Lennona, a jej skład uzupełnili George Harrison oraz Ringo Starr. To właśnie ta czwórka zmieniła i na zawsze zapisała się w historii muzyki podbijając w ciągu zaledwie 10 lat swojej działalności dosłownie cały świat i nagrywając albumy oraz utwory, które do dziś uważa się zgodnie za kultowe.

ESKA ROCK_Tak powstało jedno z najsłynniejszych zdjęć w muzyce. Historia okładki "Abbey Road" The Beatles

Choć od rozpadu The Beatles minęło w tym roku dokładnie 56 lat, a dziś już żyje tylko dwóch muzyków formacji: McCartney oraz Starr, to wciąż cieszy się ona kolosalnym uznaniem i budzi bardzo duże zainteresowanie.

Najlepszym na to dowodem jest rozgłos, jaki miał miejsce przy ogłoszeniu planów nakręcenia aż czterech filmów biograficznych o słynnej "czwórce z Liverpoolu". Wiadomo już oficjalnie, że w słynnych artystów wcielą się Paul Mescal (Paul McCartney), Harris Dickinson (John Lennon), Barry Keoghan (Ringo Starr) oraz Josep Quinn (George Harrison). Za kamerą wszystkich tych produkcji stanie nagrodzony Oscarem reżyser Sam Mendes, a ich premiera zaplanowana jest na ten moment na kwiecień 2028 roku.

Zobacz zdjęcia z planu filmowego:

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Nakręcono scenę powstawania legendarnego zdjęcia The Beatles!

Zespół The Beatles ma wiele ikonicznych momentów w swojej karierze, a spora część z nich ma swój aspekt wizualny. Z pewnością jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest słynne zdjęcie, przedstawiające muzyków grupy, przechodzących przez przejście dla pieszych przy słynnej londyńskiej ulicy Abbey Road. Ujęcie trafiło na kultowy album, nazwany na cześć lokalizacji i kultowego już studia nagraniowego.

Okazuje się, że kulisy powstania legendarnej fotografii zostaną pokazane także w nadchodzących filmach! Stało się to jasne, gdy do sieci trafiło nagranie, prezentujące ekipę filmową właśnie przy Abbey Road, odtwarzającą jedno z najsłynniejszych ujęć w historii muzyki.

Wideo bardzo szybko stało się wiralem w sieci, budząc wielkie emocje wśród fanów i fanek Beatlesów. Znajdziesz je poniżej!

W poniższym artykule zaś przeczytasz więcej o okolicznościach powstania słynnego zdjęcia:

Sprawdź ciekawostki o albumie "Abbey Road" The Beatles: