Zabierz Freszaka do plecaka. Kaufland startuje z kolekcją pluszowych breloczków

Wcześniejsza odsłona akcji zaprosiła dzieci do świata Freszaków poprzez kolorowe książeczki dostępne w marketach oraz audioprzygody na Spotify i YouTube. Dzięki nim najmłodsi mogli poznać rozrabiacką ekipę: Jabłko Jakuba, Śliwkę Wiolettę, Limonkę Iwonkę, Kabanosa Karlosa, Bagietkę Anetkę, Dynię Danutę, Czarka Pieczarka, Paprykę Patryka, Rogalika Alika oraz Ser Sergiusza. Historie bohaterów szybko przyciągnęły uwagę odbiorców – od 9 lipca do 5 sierpnia zanotowały łącznie ponad 2 mln odtworzeń na YouTube i Spotify, a na samej platformie Spotify 80,1 proc. słuchaczy wysłuchało całego odcinka.

– Od początku zależało nam, aby Freszaki towarzyszyły rodzinom nie tylko podczas zakupów, ale również po powrocie do domu. Najpierw dzieci mogły poznawać bohaterów dzięki książeczkom, zadaniom i audioprzygodom, a teraz zyskują możliwość kolekcjonowania ich w formie pluszowych breloczków. To naturalna kontynuacja akcji, która łączy codzienne zakupy z angażującą zabawą i światem postaci, które łatwo polubić – mówi Jarosław Gucwa z Pionu Komunikacji Marketingowej w Kaufland Polska.

Autor: Freszaki / Materiały prasowe

Jak zdobyć Freszaka?

Mechanizm akcji jest prosty. Za każde 99 zł zakupów z użyciem Kaufland Card XTRA klienci otrzymują jedną naklejkę, przy limicie czterech naklejek na jeden paragon. Zebranie ośmiu naklejek uprawnia do zakupu pluszowego breloczka z jednym z bohaterów akcji za symboliczny 1 grosz. Alternatywnie klienci mogą aktywować w aplikacji Kaufland Card XTRA kupon za 750 punktów i również kupić breloczek za 1 grosz. Akcja potrwa 8 tygodni lub do wyczerpania zapasów.

Więcej możliwości z Kaufland Card XTRA

Warunkiem udziału w akcji jest korzystanie z programu Kaufland Card XTRA. Od 23 kwietnia br. działa on w nowej odsłonie, która łączy prosty system punktowy – 1 zł to 1 punkt – z możliwością korzystania z dopasowanych kuponów. Już w pierwszym miesiącu funkcjonowania nowej wersji programu liczba rejestracji wzrosła o 60 proc., a kupony personalizowane były wykorzystywane przez klientów niemal trzykrotnie częściej niż standardowe oferty.

Radość dla dzieci, korzyści dla rodziców

Freszaki Rozrabiaki to rodzinna akcja, która łączy codzienne zakupy z dodatkową atrakcją dla najmłodszych. Dzięki pluszowym breloczkom bohaterowie znani z książeczek i audioprzygód mogą zostać z dziećmi na dłużej, a zakupy w Kauflandzie stają się okazją do wspólnego odkrywania świata Freszaków – z humorem, zabawą i postaciami, które łatwo zabrać ze sobą.

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