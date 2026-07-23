"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 995

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a atmosfera w rodzinnych kręgach stała się wyjątkowo gęsta. Choć stan zdrowia Poyraza w końcu uległ poprawie, Cennet otwarcie obarczyła Nanę winą za nieszczęścia syna i bezkompromisowo zażądała od niej rozwodu. Mężczyzna stanął jednak murem za żoną, a po powrocie do domu zdołał ostatecznie pogodzić się z matką. W innym wątku Isik skutecznie przekonała Ezgi, że Sinan darzy uczuciem Aynur, co skłoniło kobietę do walki o jego względy. Ezgi szybko przeszła do ataku i upokorzyła swoją rywalkę, realizując tym samym plan pozbycia się konkurencji ze swojego otoczenia. Warto zatem sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona tej skomplikowanej historii.

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"Dziedzictwo" odc. 995 - streszczenie

Nana poświęca cały swój czas i energię, aby troskliwie opiekować się rannym mężem w domowym zaciszu. Korzystając jednak z momentu jej krótkiej nieuwagi, Poyraz opuszcza bezpieczne schronienie i wraz ze swoimi ludźmi udaje się na przesłuchanie schwytanego wspólnika Burhana. Podczas tej trudnej rozmowy przestępca ulega presji i ujawnia szczegóły dotyczące nadchodzącego spotkania swojego szefa z osobą, która ma mu dostarczyć pieniądze. W tym samym czasie Ibrahim wpada na nietypowy pomysł i postanawia nauczyć się roli ojca, sprawując opiekę nad rybką w akwarium. Z kolei w innym wątku Aynur staje się coraz bardziej zazdrosna o Ezgi, która zaczyna sprytnie manipulować uczuciami Sinana.

"Dziedzictwo" odc. 995 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie codziennych perypetii ulubionych bohaterów wymaga od nas pilnowania aktualnej ramówki telewizyjnej. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić kolejnych odważnych kroków podejmowanych przez Poyraza i oddania, jakim wykazała się Nana. Ta turecka produkcja od dłuższego czasu zajmuje stałe miejsce w ofercie publicznego nadawcy, przyciągając przed ekrany liczne grono zainteresowanych osób. Kolejna odsłona przygód zostanie zaprezentowana w piątek, 31 lipca 2026 roku. Emisję tego odcinka będzie można obejrzeć na kanale TVP1 dokładnie o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Jeśli dopiero zaczynacie poznawać ten tytuł, musicie wiedzieć, że to wielowątkowa opowieść o miłości rodzącej się w cieniu trudnych rodzinnych przejść. Przez długi czas obserwowaliśmy losy Yamana i Seher, a obecnie centrum wydarzeń stanowią relacje Nany, która po wielu perturbacjach znalazła spokój u boku Poyraza. Mimo zmian w głównej obsadzie, klimat produkcji wciąż opiera się na silnych więziach i walce o sprawiedliwość. Serial ten stał się prawdziwym hitem, łącząc w sobie elementy dramatu i obyczajowej opowieści z dalekiego Stambułu. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)