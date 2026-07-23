"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 445

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Akcja w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" nabrała tempa, przynosząc sporo nowości w życiu mieszkańców rezydencji. Lorenzo otrzymał od przyjaciela list z frontu, z którego wynikało, że nazwisk Manuela oraz Curra nie było wśród poległych, co dało ich bliskim ogromny cień nadziei. Jana wreszcie dostała upragniony list od samego Manuela, jednak w tym samym czasie Lope nie potrafił pogodzić się z faktem, że Vera związała się z Santosem. Simona bardzo cierpiała, ponieważ córka wyraźnie jej unikała, a Rómulo starał się nakłonić Catalinę do powrotu do pałacu. Wszystko to dopełniło pojawienie się niespodziewanego gościa, który zjawił się w posiadłości zupełnie nagle. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 445 - streszczenie
W murach rezydencji niespodziewanie pojawia się Gregorio, który wcześniej został skazany za próbę odebrania życia Pii. Jego obecność wywołuje ogromne poruszenie wśród personelu, a pracownicy zaczynają podejrzewać, że mężczyzna mógł uciec z więzienia. Przerażona całą sytuacją ofiara postanawia ukryć się przed swoim oprawcą, by uniknąć konfrontacji. Tymczasem Gregorio otwarcie deklaruje zarządcy, że zamierza odzyskać swoją żonę oraz dziecko. Równolegle w wyższych sferach dochodzi do napięć, gdy Petra drwi z hrabiego, wątpiąc w jego szanse na ślub z Margaritą. Zdesperowany mężczyzna decyduje się jednak na odważny krok i kupuje kosztowny klejnot, by poprosić ukochaną o rękę. W tle tych wydarzeń domownicy z niepokojem wypatrują informacji o Manuelu i Curro, którzy walczą na wojnie, a Santos dzieli się z gospodynią nowymi plotkami.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 445 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Śledzenie losów mieszkańców hiszpańskiej posiadłości wymaga regularnego zasiadania przed telewizorem, by nie przegapić żadnego istotnego zwrotu akcji. Nowe przygody bohaterów są emitowane w stałych pasmach, co ułatwia zaplanowanie czasu na seans. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się losy Pii i czy hrabia dopnie swego, warto zarezerwować sobie popołudnie. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany już niebawem na antenie drugiego programu Telewizji Polskiej. Odcinek 445 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" będzie można obejrzeć 31 lipca 2026 o godzinie 15:05 w TVP2.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi historie o wielkich pieniądzach, zakazanych uczuciach i mrocznych sekretach z przeszłości. Główna bohaterka, Jana, pojawia się w pałacu pod przykrywką, by rozliczyć się z rodzinną tragedią, ale życie szybko weryfikuje jej plany. Między służbą a arystokracją iskrzy na każdym kroku, a intrygi snute w kuluarach rezydencji Luján nie pozwalają na nudę. Serial świetnie łączy wątki kryminalne z klasycznym romansem, pokazując brutalne podziały klasowe na początku XX wieku. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)