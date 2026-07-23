"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 445

Akcja w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" nabrała tempa, przynosząc sporo nowości w życiu mieszkańców rezydencji. Lorenzo otrzymał od przyjaciela list z frontu, z którego wynikało, że nazwisk Manuela oraz Curra nie było wśród poległych, co dało ich bliskim ogromny cień nadziei. Jana wreszcie dostała upragniony list od samego Manuela, jednak w tym samym czasie Lope nie potrafił pogodzić się z faktem, że Vera związała się z Santosem. Simona bardzo cierpiała, ponieważ córka wyraźnie jej unikała, a Rómulo starał się nakłonić Catalinę do powrotu do pałacu. Wszystko to dopełniło pojawienie się niespodziewanego gościa, który zjawił się w posiadłości zupełnie nagle. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 445 - streszczenie

W murach rezydencji niespodziewanie pojawia się Gregorio, który wcześniej został skazany za próbę odebrania życia Pii. Jego obecność wywołuje ogromne poruszenie wśród personelu, a pracownicy zaczynają podejrzewać, że mężczyzna mógł uciec z więzienia. Przerażona całą sytuacją ofiara postanawia ukryć się przed swoim oprawcą, by uniknąć konfrontacji. Tymczasem Gregorio otwarcie deklaruje zarządcy, że zamierza odzyskać swoją żonę oraz dziecko. Równolegle w wyższych sferach dochodzi do napięć, gdy Petra drwi z hrabiego, wątpiąc w jego szanse na ślub z Margaritą. Zdesperowany mężczyzna decyduje się jednak na odważny krok i kupuje kosztowny klejnot, by poprosić ukochaną o rękę. W tle tych wydarzeń domownicy z niepokojem wypatrują informacji o Manuelu i Curro, którzy walczą na wojnie, a Santos dzieli się z gospodynią nowymi plotkami.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 445 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów mieszkańców hiszpańskiej posiadłości wymaga regularnego zasiadania przed telewizorem, by nie przegapić żadnego istotnego zwrotu akcji. Nowe przygody bohaterów są emitowane w stałych pasmach, co ułatwia zaplanowanie czasu na seans. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się losy Pii i czy hrabia dopnie swego, warto zarezerwować sobie popołudnie. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany już niebawem na antenie drugiego programu Telewizji Polskiej. Odcinek 445 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" będzie można obejrzeć 31 lipca 2026 o godzinie 15:05 w TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi historie o wielkich pieniądzach, zakazanych uczuciach i mrocznych sekretach z przeszłości. Główna bohaterka, Jana, pojawia się w pałacu pod przykrywką, by rozliczyć się z rodzinną tragedią, ale życie szybko weryfikuje jej plany. Między służbą a arystokracją iskrzy na każdym kroku, a intrygi snute w kuluarach rezydencji Luján nie pozwalają na nudę. Serial świetnie łączy wątki kryminalne z klasycznym romansem, pokazując brutalne podziały klasowe na początku XX wieku. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)