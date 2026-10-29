Dziedzictwo, odcinek 1065: Aynur została wrobiona! Sinan odkryje prawdę na temat dowodu zbrodni. Co zrobi z nożem? [ZDJĘCIA]

Sinan odkryje prawdę o nożu w 1065. odcinku „Dziedzictwa”

Sinan nie będzie chciał pogodzić się z oskarżeniami wobec Aynur. Zamiast uznać znaleziony w jej mieszkaniu nóż za ostateczny dowód winy, dalej będzie szukał odpowiedzi. W 1065. odcinku „Dziedzictwa” porozmawia z administratorem budynku i dowie się, że przeprowadzona tam dezynsekcja była sfingowana.

To odkrycie nabierze jeszcze większego znaczenia, gdy İbrahim przeanalizuje nagrania i potwierdzi podejrzenia Sinana. Wszystko wskaże na to, że ktoś celowo stworzył pozory, by obciążyć Aynur. Prokurator nie przestanie szukać prawdziwego sprawcy morderstwa Ezgi. Sam fakt, że dowód mógł zostać podrzucony, nie oznacza jednak, że sprawa zostanie od razu rozwiązana.

Co Sinan zrobi z nożem i czy uda mu się wykorzystać nowe ustalenia, by oczyścić Aynur z zarzutów? W streszczeniu 1065. odcinka nie zdradzono, jaką konkretnie decyzję podejmie w sprawie dowodu zbrodni.

Poyraz i Nana znów zbliżą się do siebie. Pelin będzie cierpieć w 1065. odcinku „Dziedzictwa”

W tym samym czasie Poyraz i Nana w 1065. odcinku „Dziedzictwa” będą wspólnie szukać sposobu na zarobienie pieniędzy. Współpraca stworzy między nimi ciepłą, pełną czułości atmosferę. Ich bliskość nie pozostanie obojętna Pelin, która coraz gorzej będzie znosić widok tej dwójki razem. Stan psychiczny Pelin będzie się pogarszał, a relacja Nany i Poyraza stanie się dla niej źródłem coraz większego cierpienia.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1065

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1065. zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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