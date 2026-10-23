Hotel Paradise 13. Oni są razem po programie? Jeszcze przed finałem wychodzą na jaw nowe relacje

Hotel Paradise 13. Soraya spotyka się z Filipem po programie?

Soraya, która odpadła już z "Hotelu Paradise 13", pozostaje aktywna w mediach społecznościowych i odpowiada na pytania obserwatorów. Jedno z nich dotyczyło jej relacji z Filipem, a konkretnie tego, dlaczego oboje mają rzekomo zdradzać, że coś ich łączy po zakończeniu udziału w programie. Uczestniczka nie potwierdziła jednak, że są parą. Zamiast tego odniosła się do samego faktu, że spotkanie dwojga znajomych od razu wywołuje spekulacje. Na Instagramie odpowiedziała:

„Nie można sobie wyjść na kawę czy drinka? Czemu wy oceniacie po kilku zdjęciach, że jesteśmy parą? Istnieje coś takiego jak kolega i koleżanka, w przyjaźń damsko-męską nie wierzę, ale czemu nie moglibyśmy się spotkać jak normalni ludzie, np. sobie pogadać, skoro mieszkamy w tym samym mieście? Wkurza mnie to powoli”.

Hotel Paradise 13. Czy to spoiler przed finałem?

Wpis Sorayi może podsycić ciekawość widzów, ale nie jest potwierdzeniem związku z Filipem. Uczestniczka podkreśliła, że spotkanie przy kawie czy drinku nie musi oznaczać romantycznej relacji. Zwróciła też uwagę na to, że internauci wyciągają wnioski na podstawie kilku zdjęć.

Będą zwroty akcji w "Hotelu Paradise"

To nie koniec niespodzianek związanych z 13. edycją "Hotelu Paradise". Przed widzami wciąż kolejne wydarzenia, a jednym z najgłośniejszych tematów są zapowiadane zaręczyny, które mają przejść do historii programu. Na antenie nie pokazano jeszcze tego momentu, dlatego fani nadal czekają na rozwój sytuacji i próbują przewidzieć, co wydarzy się dalej. Czy finał sezonu przyniesie jeszcze więcej niespodzianek? Jedno jest pewne, na razie nie wszystkie karty zostały odkryte.