Będą JEDNAK kolejne odcinki "Rancza"? Jest komentarz Wojciecha Adamczyka

Oficjalnie w czerwcu tego roku okazało się, że niemal dekadę po zakończeniu emisji dane nam będzie powrócić do świata serialu Ranczo. Telewizja Polska ogłosiła wtedy rozpoczęcie zdjęć do sześciu odcinków 11. sezonu uwielbianej produkcji. Już wtedy stało się jasne, że na jej plan powrócili aktorzy i aktorki, którzy pojawiali się w poprzednich epizodach, by wymienić m.in. Ilonę Ostrowską, Cezarego Żaka, Artura Barcisia, Martę Lipińską, Bartłomieja Kasprzykowskiego, Katarzynę Żak, Magdalenę Waligórską-Lisiecką, Jacka Kawalca, Dorotę Chotecką, Violettę Arlak, Magdalenę Kutę czy Piotra Pręgowskiego.

Oczywiście na ekranie zabraknie dwóch nieżyjących już aktorów: Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczkę. Obaj wcielali się w bohaterów kluczowych dla fabuły Rancza: odpowiednio męża serialowej Lucy, Kusego oraz towarzysza życiowego odgrywanej przez Martę Lipińską Michałowej. Na ten moment nie wiadomo, jak zostanie ujęty temat nieobecności aktorów, pewne jest jednak, że nie zastąpi ich sztuczna inteligencja.

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Jest inny pomysł na nowe odcinki "Rancza"?

Odkąd tylko stało się jasne, że nadchodzi produkcja, zatytułowana Ranczo: zemsta wiedźm natychmiast zaczęły się pojawiać pytania o to, jakie są szanse na nakręcenie kolejnych odcinków uwielbianego serialu.

Jak jednak podkreślają w wypowiedziach aktorzy i aktorki oraz twórcy projektu, w tym reżyser Wojciech Adamczyk, nie ma na to żadnych szans. To właśnie filmowiec mówi z naciskiem, że niezrównany scenarzysta Rancza, zmarły w 2018 roku Andrzej Grembowicz, tworzący jako Robert Brutter, pozostawił po sobie zapis właśnie sześciu odcinków. Ich scenariusze zostały odpowiednio poprawione pod warunki współczesnego świata przez syna artysty - Marcina Grembowicza.

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Nowe odcinki klasycznego Rancza nie - ale spin-off już tak?!

Takie wnioski można wysunąć na podstawie wypowiedzi Wojciecha Adamczyka, która pada w podcaście Ranczo - podcast z planu serialu. Prowadząca Ela Piotrowska ponownie dopytała o szanse na kolejny, dwunasty sezon produkcji, na co otrzymała odpowiedź:

Mamy już świadomość, że to jest zakończone. Może kiedyś powstaną jakieś rzeczy dziejące się w świecie wykreowanym przez Ranczo. Może z udziałem tych bohaterów, bo to nigdy nic nie wiadomo, co będzie - mówi w podcaście Wojeciech Adamczyk.

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Sonda Który bohater/bohaterka "Rancza" zasługuje na własny spin-off? Wójtowa Halina Czerepach Klaudia Witebski Bohaterowie ławeczki Dorotka, córka Lucy i Kusego