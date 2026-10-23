"SOR". Co się wydarzy w 2. odcinku? Ujawniamy szczegóły

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"SOR" to kolejny - po "Na dobre i na złe", "Na sygnale" i "Szpitalu Świętej Anny" - polski serial medyczny, który szybko stał się hitem. Telewizja Polska donosi, że pierwszy odcinek ich wspólnej koprodukcji z Prime Video obejrzało w TVP2 prawie 1,2 mln widzów, co zapewniło antenie 15,4% udziału w paśmie emisji. Zainteresowanie jest zatem niemałe, a my ujawniamy, co czeka bohaterów w 2. odcinku, który ukaże się we wtorek 27 października. Streszczenie poniżej.
"SOR" - 2. odcinek. STRESZCZENIE (27.10.2026)
Gdy życie ciężko rannego motocyklisty wisi na włosku, Kaśka musi zaufać własnej intuicji. Piotr z kolei walczy o uznanie swojej nieoczywistej diagnozy. Angażuje się też w sprawę chłopca, który być może jest ofiarą przemocy domowej. Premiera o godz. 21:50 na antenie TVP2 i w TVP VOD.
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"SOR" - obsada
Za scenariusz 2. odcinka odpowiadają Maciej Sobczyk Gsp i Zbigniew Zborowski, a reżyserią zajęły się Sara Bustamante - Drozdek oraz Sylwia Rosak. W rolach głównych występują Sebastian Dela i Sonia Mietielica, a na ekranie towarzyszą im:
- Katarzyna Grabowska,
- Andrzej Grabowski,
- Maciej Bisiorek,
- Maurycy Popiel,
- Zbigniew Suszyński,
- Bartosz Waga,
- Dominika Kluźniak,
- Patrycja Franczak,
- Mary Pawłowska,
- Piotr Nowak.
"SOR" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego?
"SOR" liczy łącznie dwanaście odcinków i wszystkie znajdziecie już w ofercie Prime Video. Jeśli jednak nie macie wykupionego abonamentu i preferujecie emisję w TVP, informujemy, że odcinki ukazują się co tydzień we wtorki, zatem ostatni obejrzymy w dniu 5 stycznia.
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