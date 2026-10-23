"SOR". Co się wydarzy w 2. odcinku? Ujawniamy szczegóły

NN
2026-10-23 13:28

"SOR" to nowy polski serial medyczny rozgrywający się w tym samym uniwersum co "Na dobre i na złe" oraz "Na sygnale". Produkcja liczy 12 odcinków i choć wszystkie dostępne są już w subskrybcji serwisu Prime Video, Telewizja Polska zdecydowała się na cotygodniową emisję. Co się wydarzy w 2. odcinku, który zobaczymy we wtorek 27 października? Prezentujemy streszczenie.

SOR - 2. odcinek. STRESZCZENIE (27.10.2026)
Autor: Prime Video/TVP/ Materiały prasowe

"SOR" to kolejny - po "Na dobre i na złe", "Na sygnale" i "Szpitalu Świętej Anny" - polski serial medyczny, który szybko stał się hitem. Telewizja Polska donosi, że pierwszy odcinek ich wspólnej koprodukcji z Prime Video obejrzało w TVP2 prawie 1,2 mln widzów, co zapewniło antenie 15,4% udziału w paśmie emisji. Zainteresowanie jest zatem niemałe, a my ujawniamy, co czeka bohaterów w 2. odcinku, który ukaże się we wtorek 27 października. Streszczenie poniżej.

Maurycy Popiel w nowym serialu „SOR”. Pokażą, jak naprawdę wygląda praca lekarzy i pielęgniarek?

"SOR" - 2. odcinek. STRESZCZENIE (27.10.2026)

Gdy życie ciężko rannego motocyklisty wisi na włosku, Kaśka musi zaufać własnej intuicji. Piotr z kolei walczy o uznanie swojej nieoczywistej diagnozy. Angażuje się też w sprawę chłopca, który być może jest ofiarą przemocy domowej. Premiera o godz. 21:50 na antenie TVP2 i w TVP VOD.

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"SOR" - obsada

Za scenariusz 2. odcinka odpowiadają Maciej Sobczyk Gsp i Zbigniew Zborowski, a reżyserią zajęły się Sara Bustamante - Drozdek oraz Sylwia Rosak. W rolach głównych występują Sebastian Dela i Sonia Mietielica, a na ekranie towarzyszą im:

  • Katarzyna Grabowska,
  • Andrzej Grabowski,
  • Maciej Bisiorek,
  • Maurycy Popiel,
  • Zbigniew Suszyński,
  • Bartosz Waga,
  • Dominika Kluźniak,
  • Patrycja Franczak,
  • Mary Pawłowska,
  • Piotr Nowak.

"SOR" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego?

"SOR" liczy łącznie dwanaście odcinków i wszystkie znajdziecie już w ofercie Prime Video. Jeśli jednak nie macie wykupionego abonamentu i preferujecie emisję w TVP, informujemy, że odcinki ukazują się co tydzień we wtorki, zatem ostatni obejrzymy w dniu 5 stycznia. 

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