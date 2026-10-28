Takich perełek w Pepco dawno nie było. Zimowe i świąteczne akcesoria w naprawdę świetnych cenach

W Pepco pojawiły się zimowe i świąteczne dodatki, które mogą odmienić wnętrze bez konieczności wydawania dużych pieniędzy.

Wśród dekoracji znalazły się między innymi złote choinki, figurki jeleni i leśnych zwierząt, które świetnie wpisują się w zimowe aranżacje salonu.

Na uwagę zasługują także świece zapachowe, lampki LED i ceramiczne świeczniki, a także miękkie tekstylia idealne na chłodne wieczory.

Ceny wybranych produktów zaczynają się już od 10 zł, ale przed zakupami warto sprawdzić dostępność konkretnych wzorów, ponieważ oferta może różnić się w zależności od sklepu.

Świąteczne figurki i dekoracje do salonu z Pepco

Wśród propozycji prezentowanych na stronie Pepco można znaleźć między innymi metalowe choinki, figurki zwierząt i dekoracje nawiązujące do zimowego krajobrazu. Złota choinka w mniejszym rozmiarze kosztowała 15 zł, a większy wariant wyceniono na 25 zł. Dekoracja świąteczna w kształcie złotego jelenia była dostępna za 25 zł, natomiast figurka leśnych zwierząt z jeleniem kosztowała 15 zł.

Takie dodatki dobrze sprawdzają się na półkach, komodach i stołach, zwłaszcza jeśli zestawimy je z naturalnymi materiałami, jasnymi tkaninami i ciepłym światłem. Nie trzeba od razu dekorować całego mieszkania. Czasami kilka niewielkich elementów wystarczy, aby wnętrze nabrało bardziej sezonowego charakteru.

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Świece, lampki i zimowe tekstylia w Pepco

Osoby, które wolą praktyczne dekoracje, mogą zwrócić uwagę na świece oraz dodatki świetlne. Wśród propozycji Pepco znalazła się między innymi świeca zapachowa w świątecznym opakowaniu o zapachu pierników za 10 zł, a także świeca LED w kształcie szyszki za 12 zł. Ceramiczny biały świecznik w formie domku kosztował 12 zł. To drobiazgi, które można wykorzystać do stworzenia przytulnego kącika na chłodne wieczory. W ofercie pojawiają się też tekstylia, które łączą dekoracyjny wygląd z codzienną funkcjonalnością. Koc sherpa we wzorze przypominającym korę drzewa był prezentowany za 40 zł, a narzuta futrzana za 100 zł. Takie dodatki mogą sprawdzić się w salonie lub sypialni, szczególnie jeśli zależy nam na miękkich fakturach i naturalnej kolorystyce.

Jak wybierać dekoracje świąteczne, żeby nie przepłacić?

Przed zakupami warto zastanowić się, w jakim stylu chcemy urządzić wnętrze. Złote figurki, jasne świece i beżowe tekstylia stworzą spokojną kompozycję, natomiast mocniejsze kolory i błyszczące ozdoby pozwolą uzyskać bardziej tradycyjny, świąteczny efekt. Dobrze jest także sprawdzić, które dodatki można wykorzystać przez całą zimę, a które są typowo bożonarodzeniowe.

Ceny i dostępność produktów mogą różnić się między sklepami, a część oferty jest stopniowo wprowadzana do sprzedaży. Przed wizytą w Pepco warto więc sprawdzić informacje na stronie marki i pamiętać, że prezentowane wzory mogą nie być dostępne w każdej lokalizacji. Jeśli jednak zależy nam na niewielkich zmianach w domu, sezonowe akcesoria mogą być prostym sposobem na odświeżenie wnętrza bez kosztownego remontu.