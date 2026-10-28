Takich perełek w Pepco dawno nie było. Zimowe i świąteczne akcesoria w naprawdę świetnych cenach

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-10-28 13:10

Nie trzeba wydawać fortuny, żeby wprowadzić do domu przytulny, zimowy klimat. W ofercie Pepco pojawiają się dekoracje inspirowane naturą, świąteczne figurki, świece oraz tekstylia, które mogą odmienić wygląd salonu lub sypialni. Szczególnie interesujące są drobne dodatki, które można ustawić na komodzie, parapecie czy stole. Ceny części produktów zaczynają się już od kilkunastu złotych, dlatego łatwo skompletować niewielką kolekcję bez dużego obciążenia domowego budżetu.

Pepco
Autor: Wygenerowane przez AI
  • W Pepco pojawiły się zimowe i świąteczne dodatki, które mogą odmienić wnętrze bez konieczności wydawania dużych pieniędzy.
  • Wśród dekoracji znalazły się między innymi złote choinki, figurki jeleni i leśnych zwierząt, które świetnie wpisują się w zimowe aranżacje salonu.
  • Na uwagę zasługują także świece zapachowe, lampki LED i ceramiczne świeczniki, a także miękkie tekstylia idealne na chłodne wieczory.
  • Ceny wybranych produktów zaczynają się już od 10 zł, ale przed zakupami warto sprawdzić dostępność konkretnych wzorów, ponieważ oferta może różnić się w zależności od sklepu.

Świąteczne figurki i dekoracje do salonu z Pepco

Wśród propozycji prezentowanych na stronie Pepco można znaleźć między innymi metalowe choinki, figurki zwierząt i dekoracje nawiązujące do zimowego krajobrazu. Złota choinka w mniejszym rozmiarze kosztowała 15 zł, a większy wariant wyceniono na 25 zł. Dekoracja świąteczna w kształcie złotego jelenia była dostępna za 25 zł, natomiast figurka leśnych zwierząt z jeleniem kosztowała 15 zł.

Takie dodatki dobrze sprawdzają się na półkach, komodach i stołach, zwłaszcza jeśli zestawimy je z naturalnymi materiałami, jasnymi tkaninami i ciepłym światłem. Nie trzeba od razu dekorować całego mieszkania. Czasami kilka niewielkich elementów wystarczy, aby wnętrze nabrało bardziej sezonowego charakteru.

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Świece, lampki i zimowe tekstylia w Pepco

Osoby, które wolą praktyczne dekoracje, mogą zwrócić uwagę na świece oraz dodatki świetlne. Wśród propozycji Pepco znalazła się między innymi świeca zapachowa w świątecznym opakowaniu o zapachu pierników za 10 zł, a także świeca LED w kształcie szyszki za 12 zł. Ceramiczny biały świecznik w formie domku kosztował 12 zł. To drobiazgi, które można wykorzystać do stworzenia przytulnego kącika na chłodne wieczory. W ofercie pojawiają się też tekstylia, które łączą dekoracyjny wygląd z codzienną funkcjonalnością. Koc sherpa we wzorze przypominającym korę drzewa był prezentowany za 40 zł, a narzuta futrzana za 100 zł. Takie dodatki mogą sprawdzić się w salonie lub sypialni, szczególnie jeśli zależy nam na miękkich fakturach i naturalnej kolorystyce.

Jak wybierać dekoracje świąteczne, żeby nie przepłacić?

Przed zakupami warto zastanowić się, w jakim stylu chcemy urządzić wnętrze. Złote figurki, jasne świece i beżowe tekstylia stworzą spokojną kompozycję, natomiast mocniejsze kolory i błyszczące ozdoby pozwolą uzyskać bardziej tradycyjny, świąteczny efekt. Dobrze jest także sprawdzić, które dodatki można wykorzystać przez całą zimę, a które są typowo bożonarodzeniowe.

Ceny i dostępność produktów mogą różnić się między sklepami, a część oferty jest stopniowo wprowadzana do sprzedaży. Przed wizytą w Pepco warto więc sprawdzić informacje na stronie marki i pamiętać, że prezentowane wzory mogą nie być dostępne w każdej lokalizacji. Jeśli jednak zależy nam na niewielkich zmianach w domu, sezonowe akcesoria mogą być prostym sposobem na odświeżenie wnętrza bez kosztownego remontu.

Pepco
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