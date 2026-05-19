"Harry Potter" już stracił gwiazdę. Jedna z aktorek odeszła z serialu

Recastingi nigdy by były obce "Harry'emu Potterowi". W postać dyrektora Hogwartu, Albusa Dumbledore'a, wcielało się dwóch aktorów, a swoje fizys na przestrzeni serii zmienili też m.in. Pansy Parkinson, Lavender Brown, Angelina Johnson, Katie Bell, Gruba Dama i Gryfek. Zanosi się na to, że serial HBO zamierza kontynuować tę "tradycję".

"Harry Potter" bez Ginny Weasley. Gracie Cochrane odeszła z obsady

Jak podaje serwis Deadline, Gracie Cochrane opuściła obsadę "Harry'ego Pottera" i nie pojawi się w drugim sezonie. Jest to o tyle istotne, że choć jej rola w premierowej odsłonie będzie znikoma (zapewne pojawi się wyłącznie w scenach na dworcu King's Cross), od "Komnaty tajemnic" jej znaczenie dla fabuły diametralnie wzrasta. Okoliczności, w których młoda aktorka opuściła obsadę nie są znane, wiemy jedynie, że za jej odejściem stały "nieprzewidziane okoliczności".

Z powodu nieprzewidzianych okoliczności Gracie podjęła trudną decyzję o rezygnacji z roli Ginny Weasley w serialu HBO o Harrym Potterze po pierwszym sezonie. Jej czas spędzony w świecie Harry'ego Pottera był naprawdę wspaniały i jest głęboko wdzięczna Lucy Bevan [reżyserce castingu - przyp. red.] i całemu zespołowi produkcyjnemu za stworzenie tak niezapomnianego doświadczenia. Gracie jest bardzo podekscytowana możliwościami, jakie niesie ze sobą przyszłość - napisali w oświadczeniu [za: Deadline].

Ekipa kończy już prace nad pierwszym sezonem serialu, a zdjęcia do drugiego wystartują jeszcze w tym roku. Poszukiwania nowej aktorki do roli Ginny mają ruszyć niebawem.

"Harry Potter" - kiedy premiera serialu HBO?

Pierwszy odcinek (z ośmiu) zadebiutuje w serwisie HBO Max w czasie Świąt Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego Pottera wciela się Dominic McLaughlin, a golden trio domykają Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley.