"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 876

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły sporo niepokoju oraz skrywanych tajemnic w murach kamienicy. Rosina bardzo martwiła się nagłą zmianą w zachowaniu Liberta, co mocno odbiło się na jej nastroju. Swoimi narastającymi obawami i wątpliwościami postanowiła w końcu otwarcie podzielić się z Florą. Flora z kolei poradziła swojemu bratu oraz Leonor, aby zdecydowanie staranniej skrywali rodzące się między nimi uczucia przed całym otoczeniem. Zobaczmy zatem, jak potoczą się dalsze losy tych bohaterów w nadchodzącym czasie.

"Akacjowa 38" odc. 876 - streszczenie

Jaime stawia Samuelowi ultimatum i grozi mu, że złoży na niego doniesienie na policję. Wzburzony syn reaguje w przypływie złości i dusi ojca, doprowadzając do tragedii. Ursula natychmiast przejmuje kontrolę nad sytuacją, pozbywając się ciała oraz wszelkich śladów walki. Cała sprawa ma zostać ukryta przed światem dzięki wymyślonej historii o nagłym wyjeździe Jaimego do szwajcarskiego sanatorium. Tymczasem przebywająca w areszcie Rosina odmawia jakiegokolwiek kontaktu z Liberto. Casilda postanawia ostatecznie zakończyć czas żałoby po osobie, której nigdy nie miała okazji poznać. Na Akacjowej dochodzi też do zmian w planach zawodowych, ponieważ Paquito uświadamia Servanda, że ten nie dostanie pracy nocnego stróża przez brak przebytej odry. W międzyczasie żołnierze zabijają Zavalę, a odpowiedzialność za ten czyn przerzucają na Tamaya, podczas gdy Silvia wraca do domu pułkownika. Na koniec Ursula i Samuel zaczynają snuć plany mające na celu odnalezienie Blanki i Diega.

"Akacjowa 38" odc. 876 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Każdy, kto chce poznać dalsze losy mieszkańców madryckiej kamienicy, powinien zarezerwować sobie czas w popołudniowym paśmie telewizyjnym. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością, dlatego warto zasiąść przed odbiornikiem punktualnie, by nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów. Historia ta jest emitowana regularnie na antenie telewizji publicznej. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w standardowym czasie antenowym. Odcinek numer 876 będzie można obejrzeć 26 maja 2026 roku w TVP1 o godzinie 18:35.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która zabiera nas prosto do tętniącego życiem Madrytu z początku XX wieku. Fabuła skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie pod eleganckimi strojami kryją się liczne intrygi, miłosne zawody i rodzinne sekrety. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi historie pełne nagłych zwrotów i barwnych postaci z różnych warstw społecznych. Polska publiczność bardzo polubiła tę produkcję za jej klimat oraz wciągające wątki obyczajowe. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)