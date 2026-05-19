"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 876

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły sporo niepokoju oraz skrywanych tajemnic w murach kamienicy. Rosina bardzo martwiła się nagłą zmianą w zachowaniu Liberta, co mocno odbiło się na jej nastroju. Swoimi narastającymi obawami i wątpliwościami postanowiła w końcu otwarcie podzielić się z Florą. Flora z kolei poradziła swojemu bratu oraz Leonor, aby zdecydowanie staranniej skrywali rodzące się między nimi uczucia przed całym otoczeniem. Zobaczmy zatem, jak potoczą się dalsze losy tych bohaterów w nadchodzącym czasie.
"Akacjowa 38" odc. 876 - streszczenie
Jaime stawia Samuelowi ultimatum i grozi mu, że złoży na niego doniesienie na policję. Wzburzony syn reaguje w przypływie złości i dusi ojca, doprowadzając do tragedii. Ursula natychmiast przejmuje kontrolę nad sytuacją, pozbywając się ciała oraz wszelkich śladów walki. Cała sprawa ma zostać ukryta przed światem dzięki wymyślonej historii o nagłym wyjeździe Jaimego do szwajcarskiego sanatorium. Tymczasem przebywająca w areszcie Rosina odmawia jakiegokolwiek kontaktu z Liberto. Casilda postanawia ostatecznie zakończyć czas żałoby po osobie, której nigdy nie miała okazji poznać. Na Akacjowej dochodzi też do zmian w planach zawodowych, ponieważ Paquito uświadamia Servanda, że ten nie dostanie pracy nocnego stróża przez brak przebytej odry. W międzyczasie żołnierze zabijają Zavalę, a odpowiedzialność za ten czyn przerzucają na Tamaya, podczas gdy Silvia wraca do domu pułkownika. Na koniec Ursula i Samuel zaczynają snuć plany mające na celu odnalezienie Blanki i Diega.
"Akacjowa 38" odc. 876 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Każdy, kto chce poznać dalsze losy mieszkańców madryckiej kamienicy, powinien zarezerwować sobie czas w popołudniowym paśmie telewizyjnym. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością, dlatego warto zasiąść przed odbiornikiem punktualnie, by nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów. Historia ta jest emitowana regularnie na antenie telewizji publicznej. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w standardowym czasie antenowym. Odcinek numer 876 będzie można obejrzeć 26 maja 2026 roku w TVP1 o godzinie 18:35.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która zabiera nas prosto do tętniącego życiem Madrytu z początku XX wieku. Fabuła skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie pod eleganckimi strojami kryją się liczne intrygi, miłosne zawody i rodzinne sekrety. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi historie pełne nagłych zwrotów i barwnych postaci z różnych warstw społecznych. Polska publiczność bardzo polubiła tę produkcję za jej klimat oraz wciągające wątki obyczajowe. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)