"Klan": streszczenie odcinka 4723

Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" przyniosły sporo zamieszania w życiu znanych nam rodzin, zaczynając od Skoczka, który przez brak zaufania do młodego Lubicza nieustannie pouczał Tolę. Zmęczona nadopiekuńczością ojca dziewczyna szukała wsparcia u koleżanki, podczas gdy samotny Jerzy zwierzył się ze swoich smutków Renacie, a potem odwiedził Pawła i Wigę, aby uniknąć powrotu do pustego domu. W tym samym czasie Leopold otwarcie kwestionował autentyczność układu Kornela z Ostrą, czym skutecznie zasiał ziarno niepewności w sercu Uli. Prawdziwa niespodzianka czekała Monikę w Rosso, gdzie nagle zjawił się Daniel bez swojej ciężarnej partnerki, a późniejszy widok syna beztrosko grającego na konsoli tylko skłonił ją do żądania wyjaśnień. Mężczyzna przyznał się w końcu do chęci odpoczynku od trudnego zachowania Kai, co doprowadziło do ostrej awantury, ponieważ matka stanowczo nalegała na jego powrót do ukochanej. Jak zatem potoczą się dalsze losy członków tej wielopokoleniowej rodziny?

"Klan" odc. 4723 - streszczenie

W 4723. odcinku serialu "Klan" Monika zmaga się z dużym niepokojem po kłótni z Danielem, który po wymianie zdań nie wrócił na noc do domu. Mimo początkowej urazy kobieta zaczyna poważnie martwić się o syna, a Feliks stara się namówić ją do wykonania telefonu, zanim sytuację przerwie nagłe pojawienie się Kai. Tymczasem u Irminy narasta konflikt z Rutką, który zarzuca teściowej niewystarczające zaangażowanie w opiekę nad płaczącymi bliźniakami pod jej nieobecność. Do ostrej konfrontacji dochodzi, gdy mężczyzna wraca zmęczony z pracy i zastaje dzieci same, podczas gdy Judyta zjawia się dopiero po chwili w towarzystwie Zbyszka. Z kolei w rodzinie Kornela radosny powrót z trasy koncertowej zostaje zakłócony informacją o kolejnym szybkim wyjeździe oraz niespodziewanym spotkaniem z Ostrą podczas wspólnego spaceru. Na koniec Paweł, odwiedzając Annę, zauważa zastanawiające i dość dziwne zachowanie Witolda, co zwraca jego szczególną uwagę.

"Klan" odc. 4723 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje swoje popołudnia tak, aby nie przegapić kolejnych perypetii postaci z warszawskiej Sadyby i okolic. Serial przyzwyczaił nas do stałych pór emisji, co pozwala bez trudu orientować się w codziennych kłopotach i radościach bohaterów. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby sprawdzić, jak potoczą się losy Moniki oraz pozostałych członków rodziny w najnowszej odsłonie produkcji. Kolejny epizod zostanie zaprezentowany na antenie TVP1. Odcinek 4723 zostanie wyemitowany 26 maja 2026 o godzinie 18:00.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która od niemal trzech dekad przyciąga przed ekrany całe pokolenia. Opowieść o rodzie Lubiczów to mieszanka tradycyjnych wartości i współczesnych wyzwań, z którymi każdy z nas mierzy się na co dzień. Mimo upływu lat produkcja nie traci na popularności, a wierni fani mogą być spokojni o przyszłość swoich ulubieńców, bo serial ma zapewnioną kontynuację przez kolejne sezony. To niesamowite, jak losy tej wielopokoleniowej rodziny zrosły się z polską popkulturą i stały się częścią popołudniowego rytuału w wielu domach. W serialu grają m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)