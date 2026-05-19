"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3388

W ostatnim czasie w serialu "Barwy szczęścia" działo się naprawdę sporo, a wszystko zaczęło się od brawurowej licytacji Dominiki, która za ponad milion złotych wykupiła lokal, w którym mieści się Feel Good. To zaskakujące wydarzenie zbiegło się z niespodziewanym powrotem Renaty z ośrodka leczenia uzależnień, a w tym samym czasie Bruno skutecznie namówił Karolinę na spontaniczny ślub w Las Vegas. Niestety sielanka u Oli i Justina prysnęła jak bańka mydlana, gdy dziewczyna otrzymała nagranie będące dowodem zdrady ukochanego. Atmosfera zagęściła się także u Oliwki, której pomysł na zamieszkanie w hotelu wywołał stanowczy sprzeciw ze strony Kępskiego. Choć Zbrowska zapewniała Madzię, że nie tęskni za swoim byłym, to ostatecznie w przypływie gniewu obarczyła Kajtka winą za wszystkie życiowe niepowodzenia. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Barwy szczęścia" odc. 3388 - streszczenie

Justin stara się przekonać Olę, że nie zrobił nic złego, i wskazuje Karolinę jako osobę odpowiedzialną za przygotowanie fałszywego nagrania. Dziewczyna nie daje jednak wiary jego słowom, zaczyna się pakować i planuje powrót do swojej matki. Nawet wstawiennictwo Oliwki, która próbuje bronić przyjaciela, nie zmienia decyzji Oli o wyjeździe z domu. W tym samym czasie Bruno przeżywa trudne chwile po tym, jak żona wyznaje mu prawdę o swojej intrydze, co budzi w nim lęk przed interwencją policji. Z kolei Weronika cieszy się z otrzymania prestiżowego wyróżnienia dziennikarskiego, co wyraźnie nie podoba się zazdrosnemu Modrzyckiemu.

"Barwy szczęścia" odc. 3388 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby, które nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń z życia mieszkańców ulicy Zacisznej, powinny zarezerwować sobie czas przed telewizorami w najbliższy wtorek. Produkcja od lat gości w polskiej ramówce, oferując historie pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Najnowszy epizod pojawi się w standardowym pasmie wieczornym na antenie publicznego nadawcy. Emisja 3388. odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się 26 maja 2026 roku o godzinie 20:05 w TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jedna z najdłużej emitowanych produkcji w polskiej telewizji, która towarzyszy nam już od 2007 roku. Przez ten czas zdążyliśmy polubić rodziny Marczaków czy Pyrków i z zaciekawieniem sprawdzamy, co słychać u bohaterów mieszkających na osiedlu Pod Sosnami. Scenarzyści dbają o to, by opowiadane historie były bliskie rzeczywistości, dzięki czemu każdy może odnaleźć w nich cząstkę siebie. Na ekranie pojawiają się zarówno doświadczone gwiazdy, jak i młodzi, utalentowani artyści. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)