"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3388

W ostatnim czasie w serialu "Barwy szczęścia" działo się naprawdę sporo, a wszystko zaczęło się od brawurowej licytacji Dominiki, która za ponad milion złotych wykupiła lokal, w którym mieści się Feel Good. To zaskakujące wydarzenie zbiegło się z niespodziewanym powrotem Renaty z ośrodka leczenia uzależnień, a w tym samym czasie Bruno skutecznie namówił Karolinę na spontaniczny ślub w Las Vegas. Niestety sielanka u Oli i Justina prysnęła jak bańka mydlana, gdy dziewczyna otrzymała nagranie będące dowodem zdrady ukochanego. Atmosfera zagęściła się także u Oliwki, której pomysł na zamieszkanie w hotelu wywołał stanowczy sprzeciw ze strony Kępskiego. Choć Zbrowska zapewniała Madzię, że nie tęskni za swoim byłym, to ostatecznie w przypływie gniewu obarczyła Kajtka winą za wszystkie życiowe niepowodzenia. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Barwy szczęścia" odc. 3388 - streszczenie
Justin stara się przekonać Olę, że nie zrobił nic złego, i wskazuje Karolinę jako osobę odpowiedzialną za przygotowanie fałszywego nagrania. Dziewczyna nie daje jednak wiary jego słowom, zaczyna się pakować i planuje powrót do swojej matki. Nawet wstawiennictwo Oliwki, która próbuje bronić przyjaciela, nie zmienia decyzji Oli o wyjeździe z domu. W tym samym czasie Bruno przeżywa trudne chwile po tym, jak żona wyznaje mu prawdę o swojej intrydze, co budzi w nim lęk przed interwencją policji. Z kolei Weronika cieszy się z otrzymania prestiżowego wyróżnienia dziennikarskiego, co wyraźnie nie podoba się zazdrosnemu Modrzyckiemu.
"Barwy szczęścia" odc. 3388 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Osoby, które nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń z życia mieszkańców ulicy Zacisznej, powinny zarezerwować sobie czas przed telewizorami w najbliższy wtorek. Produkcja od lat gości w polskiej ramówce, oferując historie pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Najnowszy epizod pojawi się w standardowym pasmie wieczornym na antenie publicznego nadawcy. Emisja 3388. odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się 26 maja 2026 roku o godzinie 20:05 w TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
"Barwy szczęścia" to jedna z najdłużej emitowanych produkcji w polskiej telewizji, która towarzyszy nam już od 2007 roku. Przez ten czas zdążyliśmy polubić rodziny Marczaków czy Pyrków i z zaciekawieniem sprawdzamy, co słychać u bohaterów mieszkających na osiedlu Pod Sosnami. Scenarzyści dbają o to, by opowiadane historie były bliskie rzeczywistości, dzięki czemu każdy może odnaleźć w nich cząstkę siebie. Na ekranie pojawiają się zarówno doświadczone gwiazdy, jak i młodzi, utalentowani artyści. W serialu występują m.in.:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)