Podlej tym świeżo posadzone ogórki. Domowa odżywka z dwóch składników wzmocni pędy i plony

Domowy nawóz z pokrzywy do ogórków pobudzi ich wzrost

Połowa maja to w ogrodniczym kalendarzu gorący czas, w którym rusza intensywne sadzenie roślin w ogrodach. To idealny moment na umieszczenie ogórków w gruncie, ponieważ gatunek ten wykazuje dużą wrażliwość na wahania temperatur. Najlepiej poczekać na warunki, gdy w ciągu dnia słupki rtęci przekraczają 15 stopni, a w nocy nie spadają poniżej 10 stopni Celsjusza.

Przed umieszczeniem sadzonek ogórków w ziemi, zaleca się wymieszanie jej z kompostem, co od razu dostarczy roślinom niezbędnych składników mineralnych i witamin. Podłoże dla ogórków musi być żyzne i przepuszczalne, o odczynie od lekko kwaśnego do obojętnego. Nie należy sadzić ich w pobliżu kwasolubnych gatunków, takich jak azalie, hortensje czy różaneczniki. Dobrym sąsiedztwem będą natomiast rośliny strączkowe, które wzbogacą glebę w azot. Trzeba mieć na uwadze, że system korzeniowy ogórka jest niezwykle delikatny, więc podczas przenoszenia rośliny trzeba uważać, by nie uszkodzić bryły korzeniowej.

Zaraz po wysadzeniu, młode ogórki są ą szczególnie narażone na ataki patogenów oraz zmiany pogody, dlatego odpowiednie nawożenie pomaga im nabrać odporności i szybciej się rozwijać. Doświadczeni ogrodnicy często wykorzystują gnojówkę z pokrzywy. Taki domowy preparat to doskonałe źródło łatwo przyswajalnego azotu, które stymuluje rośliny do obfitego kwitnienia i owocowania. Aby ją przygotować, należy wypełnić wiadro lub beczkę do dwóch trzecich objętości świeżą pokrzywą, a następnie zalać wodą, najlepiej z deszczówki. Pojemnik przykrywa się gazą i zostawia do fermentacji. Gdy mieszanka nabierze charakterystycznego zapachu, rozcieńcza się ją z wodą w proporcji 1:10 i stosuje do podlewania. Wiosną taki zabieg warto powtarzać co dwa tygodnie.

Quiz: Owoc czy warzywo? Rozwiąż szybki test i sprawdź, czy wiesz, co jesz Pytanie 1 z 10 Na początek prosta sprawa. Banan to: owoc warzywo Następne pytanie

Świeża trawa z popiołem pod sadzonki ogórków

Kolejnym skutecznym patentem na zabezpieczenie i odżywienie młodych roślin jest wykorzystanie świeżo skoszonej trawy. Można ją połączyć z czystym popiołem drzewnym, pozbawionym sztucznych dodatków, i rozłożyć tę mieszankę wokół posadzonych ogórków. Taka ściółka nie tylko uwolni do gleby cenne substancje odżywcze, ale też skutecznie ograniczy rozwój chwastów i powstrzyma inwazję ślimaków.

Zasady podlewania ogórków po posadzeniu

W okresie wiosennym, bezpośrednio po wysadzeniu na miejsce stałe, ogórki wymagają umiarkowanego, ale systematycznego podlewania, by mogły zbudować mocny system korzeniowy. Zapotrzebowanie na wodę diametralnie rośnie latem, gdy rośliny wchodzą w fazę intensywnego kwitnienia i zawiązywania owoców. W czasie upałów i suszy należy obficie nawadniać grządki, najlepiej we wczesnych godzinach porannych lub późnym wieczorem. Strumień wody trzeba kierować tuż przy ziemi, unikając zraszania liści, aby nie prowokować rozwoju chorób grzybowych. Ziemia wokół roślin powinna być trwale wilgotna, jednak nie mokra, co stworzy idealne warunki do dynamicznego wzrostu i obfitych zbiorów.