To imię oznacza "szanowaną". W 2025 roku otrzymało je jedynie 12 dziewczynek

Mimo zmieniających się trendów w nadawaniu imion, jedno żeńskie imię pozostaje w Polsce niezwykle rzadkie, intrygując swoim pięknym znaczeniem.

Kobiety noszące to imię o germańskim pochodzeniu symbolizującym "potęgę" i "szlachetność", są kojarzona z osobami o silnym charakterze, ambicji i niezależności.

W ubiegłym roku zaledwie 12 dziewczynek otrzymało to imię, co sprawia, że jest niezwykle unikalne.

Według rejestru danych PESEL najpopularniejszym żeńskim imieniem w Polsce od lat pozostaje Anna. Nosi je ponad milion Polek, zatem można przyjąć, że co piąta kobieta w Polsce ma tak na imię. Istnieją jednak formy, które nigdy nie cieszyły się ogromną popularnością i raczej plasują się na zdecydowanie niższych szczeblach w rankingu popularności. Takim imieniem jest np. Irmina.

Irmina - pochodzenie i znaczenie imienia

Irmina to żeńskie imię o germańskim pochodzeniu, które od wielu lat występuje również w polskiej tradycji imienniczej. Wywodzi się od starogermańskiego rdzenia "irmin" lub "ermen", oznaczającego "wielki", "potężny", "czczony, szanowany". W dawnych kulturach germańskich element ten często pojawiał się w imionach odnoszących się do siły, godności i znaczenia. Z tego względu imieniu Irmina przypisuje się znaczenie osoby silnej, szlachetnej oraz obdarzonej wewnętrzną mocą. Irmina bywa także łączona z postacią świętej Irminy, żyjącą w VII wieku frankijską zakonnicą i fundatorką klasztorów. Dzięki chrześcijańskiej tradycji imię rozprzestrzeniło się w różnych krajach Europy i trafiło również do Polski.

Popularność imienia Irmina w Polsce

W Polsce imię Irmina nie należy do najczęściej nadawanych. Największą popularność osiągało w drugiej połowie XX wieku, szczególnie w latach 70. i 80. Obecnie jest wybierane rzadziej, co sprawia, że uchodzi za imię dość oryginalne i wyróżniające się. Według rejestru danych PESEL jedynie 4973 kobiety w Polsce noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 260. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. W 2025 roku imię to otrzymało zaledwie 12 dziewczynek, a w ostatnim dziesięcioleciu najwięcej, bo 46 nadań, odnotowano w 2017 roku.

