"Harry Potter". Jest pierwszy zwiastun serialu. Premiera wcześniej - już w tym roku!

"Harry Potter" od HBO w pierwszym zwiastunie! Zgodnie z zapowiedzią, dziś ukazał się oficjalny zwiastun nowej adaptacji książek J.K. Rowling. Pierwszy sezon, zatytułowany "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", przedstawi wydarzenia z pierwszej książki. Choć serial zapowiadany był na 2027 rok, dostaliśmy miłą niespodziankę, gdyż premiera odbędzie się jednak w tym roku.

"Harry Potter" - obsada po latach. Co robią dziś aktorzy? | To się kręci

"Harry Potter" - zwiastun serialu HBO. Coś brakuje tej magii

W oficjalnym opisie serialu czytamy: Nie ma nic wyjątkowego w Harrym Potterze – tak przynajmniej twierdzi ciotka Petunia. Wszystko zmienia się w dniu jego jedenastych urodzin, kiedy otrzymuje tajemniczy list z Hogwartu, Szkoły Magii i Czarodziejstwa. To niespodziewane zdarzenie otwiera przed nim drzwi do niezwykłego świata magii, przyjaźni oraz zabawy. Niestety nowy rozdział w jego życiu przyniesie także śmiertelne niebezpieczeństwo. Harry będzie musiał zmierzyć się z niebezpiecznym wrogiem z przeszłości.

Zwiastun uchyla nam rąbka tajemnicy pokazując, jak nowa obsada prezentuje się w rolach bohaterów wielbionych przez miliony widzów na całym świecie. I trzeba przyznać, że pod tym względem jest bardziej niż dobrze. Gorzej wypada sam nastrój serialu, który jest bardzo... poważny. Nowy "Harry Potter" przypomina bardziej klasyczny serial HBO, aniżeli magiczną i pełną ciepła opowieść, znaną nam z kart książek J.K. Rowling i filmu Chrisa Columbusa, który reżyserował pierwsze dwie odsłony na początku lat dwutysięcznych.

PRZECZYTAJ TEŻ: Gwiazdor nowego "Harry'ego Pottera" mówi o prześladowaniu. Fani grozili mu śmiercią

"Harry Potter" - premiera serialu jednak wcześniej

Choć zapowiadano, że nowy "Harry Potter" ukaże się dopiero w 2027 roku, dziś już wiemy, że premiera została przesunięta. Pierwszy odcinek zadebiutuje w serwisie HBO Max w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Będzie ich łącznie osiem.

PRZECZYTAJ TEŻ: Gwiazdor "Rycerza Siedmiu Królestw" zagra w nowym "Harrym Potterze". "Nie umiem sobie tego wyobrazić"

"Harry Potter" - obsada i twórcy serialu HBO

Główną rolę w serialu kreuje Dominic McLaughlin jako Harry Potter, a golden trio zamykają Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znaleźli się również:

John Lithgow jako Albus Dumbledore,

Janet McTeer jako Minerva McGonagall,

Paapa Essiedu jako Severus Snape,

Nick Frost jako Rubeus Hagrid,

Rory Wilmot jako Neville Longbottom,

Lox Pratt jako Draco Malfoy,

Leo Earley jako Seamus Finnigan,

Elijah Oshin jako Dean Thomas,

Tristan Harland jako Fred Weasley,

Gabriel Harland jako George Weasley,

Ruari Spooner jako Percy Weasley,

Alessia Leoni jako Parvati Patil,

Sienna Moosah jako Lavender Brown,

Finn Stephens jako Vincent Crabbe,

William Nash jako Gregory Goyle,

Warwick Davis jako Filius Flitwick,

Sirine Saba jako Pomona Sprout,

Daniel Rigby jako Vernon Dursley,

Bel Powley jako Petunia Dursley,

Paul Whitehouse jako Argus Filch,

Johnny Flynn jako Lucjusz Malfoy,

Bertie Carvel jako Korneliusz Knot,

Luke Thallon jako Quirinus Quirrell,

Katherine Parkinson jako Molly Weasley,

Amos Kitson jako Dudley Dursley,

Gracie Cochrane jako Ginny Weasley,

Anton Lesser jako Garrick Ollivander.

Autorką scenariusza oraz producentką wykonawczą serialu jest Francesca Gardiner. Producent wykonawczy Mark Mylod wyreżyserował także wybrane odcinki serialu.