"Harry Potter". Jest pierwszy zwiastun serialu. Premiera wcześniej - już w tym roku!

Natalia Nowecka
2026-03-25 20:19

"Harry Potter" powraca, tym razem jako serial. Za nową adaptację kultowych książek J.K. Rowling odpowiada HBO, które właśnie zaprezentowało pierwszy zwiastun. Możemy zobaczyć Harry'ego, Rona, Hermionę, Hagrida, Malfoya i Snape'a. Zaskoczyli też datą premiery, bo serial ukaże się jeszcze w tym roku.

Autor: Aidan Monaghan/HBO/ Materiały prasowe

"Harry Potter" od HBO w pierwszym zwiastunie! Zgodnie z zapowiedzią, dziś ukazał się oficjalny zwiastun nowej adaptacji książek J.K. Rowling. Pierwszy sezon, zatytułowany "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", przedstawi wydarzenia z pierwszej książki. Choć serial zapowiadany był na 2027 rok, dostaliśmy miłą niespodziankę, gdyż premiera odbędzie się jednak w tym roku.

"Harry Potter" - obsada po latach. Co robią dziś aktorzy? | To się kręci

"Harry Potter" - zwiastun serialu HBO. Coś brakuje tej magii

W oficjalnym opisie serialu czytamy: Nie ma nic wyjątkowego w Harrym Potterze – tak przynajmniej twierdzi ciotka Petunia. Wszystko zmienia się w dniu jego jedenastych urodzin, kiedy otrzymuje tajemniczy list z Hogwartu, Szkoły Magii i Czarodziejstwa. To niespodziewane zdarzenie otwiera przed nim drzwi do niezwykłego świata magii, przyjaźni oraz zabawy. Niestety nowy rozdział w jego życiu przyniesie także śmiertelne niebezpieczeństwo. Harry będzie musiał zmierzyć się z niebezpiecznym wrogiem z przeszłości.

Zwiastun uchyla nam rąbka tajemnicy pokazując, jak nowa obsada prezentuje się w rolach bohaterów wielbionych przez miliony widzów na całym świecie. I trzeba przyznać, że pod tym względem jest bardziej niż dobrze. Gorzej wypada sam nastrój serialu, który jest bardzo... poważny. Nowy "Harry Potter" przypomina bardziej klasyczny serial HBO, aniżeli magiczną i pełną ciepła opowieść, znaną nam z kart książek J.K. Rowling i filmu Chrisa Columbusa, który reżyserował pierwsze dwie odsłony na początku lat dwutysięcznych.

PRZECZYTAJ TEŻ: Gwiazdor nowego "Harry'ego Pottera" mówi o prześladowaniu. Fani grozili mu śmiercią

Choć zapowiadano, że nowy "Harry Potter" ukaże się dopiero w 2027 roku, dziś już wiemy, że premiera została przesunięta. Pierwszy odcinek zadebiutuje w serwisie HBO Max w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Będzie ich łącznie osiem.

PRZECZYTAJ TEŻ: Gwiazdor "Rycerza Siedmiu Królestw" zagra w nowym "Harrym Potterze". "Nie umiem sobie tego wyobrazić"

Główną rolę w serialu kreuje Dominic McLaughlin jako Harry Potter, a golden trio zamykają Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znaleźli się również:

  • John Lithgow jako Albus Dumbledore,
  • Janet McTeer jako Minerva McGonagall,
  • Paapa Essiedu jako Severus Snape,
  • Nick Frost jako Rubeus Hagrid,
  • Rory Wilmot jako Neville Longbottom,  
  • Lox Pratt jako Draco Malfoy,
  • Leo Earley jako Seamus Finnigan,
  • Elijah Oshin jako Dean Thomas,
  • Tristan Harland jako Fred Weasley,
  • Gabriel Harland jako George Weasley,
  • Ruari Spooner jako Percy Weasley,
  • Alessia Leoni jako Parvati Patil,
  • Sienna Moosah jako Lavender Brown,
  • Finn Stephens jako Vincent Crabbe,
  • William Nash jako Gregory Goyle,
  • Warwick Davis jako Filius Flitwick,
  • Sirine Saba jako Pomona Sprout,
  • Daniel Rigby jako Vernon Dursley,
  • Bel Powley jako Petunia Dursley,
  • Paul Whitehouse jako Argus Filch,
  • Johnny Flynn jako Lucjusz Malfoy,
  • Bertie Carvel jako Korneliusz Knot,
  • Luke Thallon jako Quirinus Quirrell,
  • Katherine Parkinson jako Molly Weasley, 
  • Amos Kitson jako Dudley Dursley, 
  • Gracie Cochrane jako Ginny Weasley,
  • Anton Lesser jako Garrick Ollivander.

Autorką scenariusza oraz producentką wykonawczą serialu jest Francesca Gardiner. Producent wykonawczy Mark Mylod wyreżyserował także wybrane odcinki serialu.

