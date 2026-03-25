"Harry Potter". Jest pierwszy zwiastun serialu. Premiera wcześniej - już w tym roku!

"Harry Potter" od HBO w pierwszym zwiastunie! Zgodnie z zapowiedzią, dziś ukazał się oficjalny zwiastun nowej adaptacji książek J.K. Rowling. Pierwszy sezon, zatytułowany "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", przedstawi wydarzenia z pierwszej książki. Choć serial zapowiadany był na 2027 rok, dostaliśmy miłą niespodziankę, gdyż premiera odbędzie się jednak w tym roku.
"Harry Potter" - zwiastun serialu HBO. Coś brakuje tej magii
W oficjalnym opisie serialu czytamy: Nie ma nic wyjątkowego w Harrym Potterze – tak przynajmniej twierdzi ciotka Petunia. Wszystko zmienia się w dniu jego jedenastych urodzin, kiedy otrzymuje tajemniczy list z Hogwartu, Szkoły Magii i Czarodziejstwa. To niespodziewane zdarzenie otwiera przed nim drzwi do niezwykłego świata magii, przyjaźni oraz zabawy. Niestety nowy rozdział w jego życiu przyniesie także śmiertelne niebezpieczeństwo. Harry będzie musiał zmierzyć się z niebezpiecznym wrogiem z przeszłości.
Zwiastun uchyla nam rąbka tajemnicy pokazując, jak nowa obsada prezentuje się w rolach bohaterów wielbionych przez miliony widzów na całym świecie. I trzeba przyznać, że pod tym względem jest bardziej niż dobrze. Gorzej wypada sam nastrój serialu, który jest bardzo... poważny. Nowy "Harry Potter" przypomina bardziej klasyczny serial HBO, aniżeli magiczną i pełną ciepła opowieść, znaną nam z kart książek J.K. Rowling i filmu Chrisa Columbusa, który reżyserował pierwsze dwie odsłony na początku lat dwutysięcznych.
"Harry Potter" - premiera serialu jednak wcześniej
Choć zapowiadano, że nowy "Harry Potter" ukaże się dopiero w 2027 roku, dziś już wiemy, że premiera została przesunięta. Pierwszy odcinek zadebiutuje w serwisie HBO Max w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Będzie ich łącznie osiem.
"Harry Potter" - obsada i twórcy serialu HBO
Główną rolę w serialu kreuje Dominic McLaughlin jako Harry Potter, a golden trio zamykają Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znaleźli się również:
- John Lithgow jako Albus Dumbledore,
- Janet McTeer jako Minerva McGonagall,
- Paapa Essiedu jako Severus Snape,
- Nick Frost jako Rubeus Hagrid,
- Rory Wilmot jako Neville Longbottom,
- Lox Pratt jako Draco Malfoy,
- Leo Earley jako Seamus Finnigan,
- Elijah Oshin jako Dean Thomas,
- Tristan Harland jako Fred Weasley,
- Gabriel Harland jako George Weasley,
- Ruari Spooner jako Percy Weasley,
- Alessia Leoni jako Parvati Patil,
- Sienna Moosah jako Lavender Brown,
- Finn Stephens jako Vincent Crabbe,
- William Nash jako Gregory Goyle,
- Warwick Davis jako Filius Flitwick,
- Sirine Saba jako Pomona Sprout,
- Daniel Rigby jako Vernon Dursley,
- Bel Powley jako Petunia Dursley,
- Paul Whitehouse jako Argus Filch,
- Johnny Flynn jako Lucjusz Malfoy,
- Bertie Carvel jako Korneliusz Knot,
- Luke Thallon jako Quirinus Quirrell,
- Katherine Parkinson jako Molly Weasley,
- Amos Kitson jako Dudley Dursley,
- Gracie Cochrane jako Ginny Weasley,
- Anton Lesser jako Garrick Ollivander.
Autorką scenariusza oraz producentką wykonawczą serialu jest Francesca Gardiner. Producent wykonawczy Mark Mylod wyreżyserował także wybrane odcinki serialu.