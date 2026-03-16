Kiedy emisja 3. odcinka „Ninja vs Ninja”?

Trzeci odcinek „Ninja vs Ninja” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godz. 21:30 w Polsacie. Program można oglądać w regularnym paśmie stacji, gdzie co tydzień zawodnicy mierzą się z wymagającym torem przeszkód.

Kto wystąpi w 3. odcinku „Ninja vs Ninja”?

W nowym odcinku zobaczymy zawodników z dużym doświadczeniem w sportach przeszkodowych i parkourze. Wśród uczestników pojawią się m.in.:

Teofil Deciuk - trener ninja z Zielonej Góry i zawodnik OCR, który startował w mistrzostwach Europy oraz w światowych zawodach National Ninja League w USA.

Przemysław Jańczuk - wicemistrz świata OCR na dystansie 100 metrów oraz mistrz Polski Ninja.

Krzysztof Spławski - jeden z najbardziej rozpoznawalnych parkourowców w Polsce.

Grzegorz Niecko z Gdańska - trener ninja i parkourowiec, który zdobył trzecie miejsce w zawodach Dubai Games.

Wojciech Rychlewski - zawodnik OCR i wicemistrz ligi Runmageddon Games 2023.

To zawodnicy, którzy na co dzień trenują pokonywanie torów przeszkód, dlatego rywalizacja zapowiada się wyjątkowo wymagająco.

Maciej Dowbor: Zwolnienie mojej mamy z Polsatu nie miało wpływu na moje przejście do TVN | Mellina

Goście specjalni: Bartek Wrona i Tomasz Ciachorowski

W trzecim odcinku „Ninja vs Ninja” na torze pojawią się także znane twarze z show-biznesu. Bartek Wrona - wokalista kultowego boysbandu Just 5, który spróbuje swoich sił w sportowej rywalizacji oraz Tomasz Ciachorowski - aktor znany z popularnych seriali. Ich występ ma wprowadzić do programu element rozrywki i sprawdzić, jak celebryci poradzą sobie z wymagającymi przeszkodami.

Kto prowadzi i komentuje „Ninja vs Ninja”?

Sportowe zmagania uczestników komentują Łukasz „Juras” Jurkowski i Jerzy Mielewski, a rozmowy z zawodnikami przy torze prowadzi Marta Ćwiertniewicz.

Program „Ninja vs Ninja” to spin-off popularnego formatu „Ninja Warrior Polska”, w którym uczestnicy rywalizują na torze przeszkód wymagającym siły, szybkości i precyzji. Trzeci odcinek zapowiada się jako jedno z najbardziej widowiskowych starć tego sezonu.